https://ria.ru/20221020/elektrosamokaty-1825524289.html

В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС

В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС - РИА Новости, 20.10.2022

В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС

Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:55

2022-10-20T22:55

2022-10-20T22:55

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные образовательные стандарты, заявил заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич.По его словам, число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) возрастает, в том числе и среди детей. ГИБДД фиксирует этот тренд.Кроме того, отметил Хранцкевич, нужно также вести активную работу с родителями юных участников дорожного движения.Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее, если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет.Позднее замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса. Впоследствии Логиновский также сообщал, что общественники уже разработали такой курс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, москва, россия