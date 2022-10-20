Рейтинг@Mail.ru
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/elektrosamokaty-1825524289.html
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС - РИА Новости, 20.10.2022
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС
Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:55
2022-10-20T22:55
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738795533_0:278:2997:1964_1920x0_80_0_0_a802e5c45a700e7d4222ce3fd36d50b7.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные образовательные стандарты, заявил заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич.По его словам, число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) возрастает, в том числе и среди детей. ГИБДД фиксирует этот тренд.Кроме того, отметил Хранцкевич, нужно также вести активную работу с родителями юных участников дорожного движения.Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее, если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет.Позднее замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса. Впоследствии Логиновский также сообщал, что общественники уже разработали такой курс.
https://realty.ria.ru/20220818/mishustin-1810554894.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738795533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_932d3586a6d0e1b54836af88a61df0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
22:55 20.10.2022
 
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС

В МВД предложили внедрять правила езды на электросамокатах в образовательные стандарты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные образовательные стандарты, заявил заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич.
По его словам, число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) возрастает, в том числе и среди детей. ГИБДД фиксирует этот тренд.
"Речь тут даже, наверное, должна идти не только, что мы детям уже с раннего возраста должны разъяснять, объяснять,- это, безусловно, необходимо. Наверное, это уже необходимо внедрять и в федеральные государственные образовательные стандарты, которые разрабатываются министерством просвещения РФ", - заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, отметил Хранцкевич, нужно также вести активную работу с родителями юных участников дорожного движения.
Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее, если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет.
Позднее замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса. Впоследствии Логиновский также сообщал, что общественники уже разработали такой курс.
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:46
Мишустин поддержал развитие велосипедного транспорта и самокатов
 
ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала