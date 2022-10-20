https://ria.ru/20221020/elektrosamokaty-1825524289.html
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС - РИА Новости, 20.10.2022
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС
Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:55
2022-10-20T22:55
2022-10-20T22:55
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные образовательные стандарты, заявил заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич.По его словам, число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) возрастает, в том числе и среди детей. ГИБДД фиксирует этот тренд.Кроме того, отметил Хранцкевич, нужно также вести активную работу с родителями юных участников дорожного движения.Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее, если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет.Позднее замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса. Впоследствии Логиновский также сообщал, что общественники уже разработали такой курс.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия
В МВД предложили включить курс езды на электросамокатах во ФГОС
В МВД предложили внедрять правила езды на электросамокатах в образовательные стандарты
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Помимо просветительской работы с детьми об использовании электросамокатов, необходимо внедрять курсы по езде на них и в федеральные государственные образовательные стандарты, заявил
заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич.
По его словам, число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) возрастает, в том числе и среди детей. ГИБДД фиксирует этот тренд.
"Речь тут даже, наверное, должна идти не только, что мы детям уже с раннего возраста должны разъяснять, объяснять,- это, безусловно, необходимо. Наверное, это уже необходимо внедрять и в федеральные государственные образовательные стандарты, которые разрабатываются министерством просвещения РФ", - заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, отметил Хранцкевич, нужно также вести активную работу с родителями юных участников дорожного движения.
Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее, если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет.
Позднее замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва
может стать первой в России
, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса. Впоследствии Логиновский также сообщал, что общественники уже разработали такой курс.