https://ria.ru/20221020/elektroenergiya-1825375016.html

"Укрэнерго" ограничит потребление электроэнергии в центральных областях

"Укрэнерго" ограничит потребление электроэнергии в центральных областях - РИА Новости, 20.10.2022

"Укрэнерго" ограничит потребление электроэнергии в центральных областях

Временное ограничение потребления электроэнергии вводится в центральных областях Украины, заявили в "Укрэнерго". РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:31

2022-10-20T14:31

2022-10-20T14:33

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Временное ограничение потребления электроэнергии вводится в центральных областях Украины, заявили в "Укрэнерго"."В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии", - говорится в сообщении "Укрэнерго в Telegram-канале.Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей Украине в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221020/nikolaev-1825286843.html

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825367549.html

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украина, укрэнерго, в мире, владимир зеленский, владимир путин, жкх, кирилл тимошенко, киев, житомирская область, вооруженные силы рф