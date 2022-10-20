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В Черновицкой области Украины могут принудительно отключить электричество - РИА Новости, 20.10.2022
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В Черновицкой области Украины могут принудительно отключить электричество
В Черновицкой области Украины могут принудительно отключить электричество - РИА Новости, 20.10.2022
В Черновицкой области Украины могут принудительно отключить электричество
В Черновицкой области Украины могут применить принудительное отключение от электричества, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запарнюк. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:48
2022-10-20T14:50
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
владимир путин
черновицкая область
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Черновицкой области Украины могут применить принудительное отключение от электричества, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запарнюк."Черновцыоблэнерго" - областное предприятие энергосбыта, сельских и высоковольтных электросетей."График отключения и ограничения употребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям – экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", - сказал Запарнюк в видео-обращении в своем Telegram-канале.Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.Ранее глава Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жесткие меры к нарушителям.Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей Украине в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824249095.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, черновицкая область, украина, россия, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Владимир Путин, Черновицкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
14:48 20.10.2022 (обновлено: 14:50 20.10.2022)
 
В Черновицкой области Украины могут принудительно отключить электричество

Глава администрации Запарнюк: в Черновицкой области могут принудительно отключить свет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Черновицкой области Украины могут применить принудительное отключение от электричества, сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Руслан Запарнюк.
"Черновцыоблэнерго" - областное предприятие энергосбыта, сельских и высоковольтных электросетей.
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"График отключения и ограничения употребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям – экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", - сказал Запарнюк в видео-обращении в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.
Ранее глава Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жесткие меры к нарушителям.
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Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей Украине в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоВладимир ПутинЧерновицкая областьУкраинаРоссияВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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