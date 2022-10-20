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Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики - РИА Новости, 20.10.2022
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Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики
Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики
Россия тесно встроена в процесс трансформации экономики, у неё большой индустриальный потенциал, крепкая финансовая система и прочные отношения с ключевыми... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:59
2022-10-20T11:59
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия тесно встроена в процесс трансформации экономики, у неё большой индустриальный потенциал, крепкая финансовая система и прочные отношения с ключевыми участниками новой многополярный экономической архитектуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что у страны "высокий индустриальный потенциал, крепкая финансовая система"."Но главное – прочные двусторонние отношения с ключевыми участниками новой, многополярной мировой экономической архитектуры. Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, стремимся к росту благополучия и стабильности. А когда люди объединены общей целью и стремлением ее достичь, они могут сделать очень многое", — добавил премьер.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
11:59 20.10.2022
 
Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики

Мишустин: Россия тесно встроена в процесс трансформации экономики, у нее большой потенциал

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия тесно встроена в процесс трансформации экономики, у неё большой индустриальный потенциал, крепкая финансовая система и прочные отношения с ключевыми участниками новой многополярный экономической архитектуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Прямо сейчас глобальная экономика трансформируется. Меняется соотношение центров принятия решений. Россия тесно встроена в этот процесс и будет активно и конструктивно содействовать получению более справедливого и эффективного для всех стран результата", — сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
Он подчеркнул, что у страны "высокий индустриальный потенциал, крепкая финансовая система".
"Но главное – прочные двусторонние отношения с ключевыми участниками новой, многополярной мировой экономической архитектуры. Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, стремимся к росту благополучия и стабильности. А когда люди объединены общей целью и стремлением ее достичь, они могут сделать очень многое", — добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:32
Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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