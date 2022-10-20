https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825316851.html

Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики

Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин заявил о трансформации глобальной экономики

Россия тесно встроена в процесс трансформации экономики, у неё большой индустриальный потенциал, крепкая финансовая система и прочные отношения с ключевыми... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:59

2022-10-20T11:59

2022-10-20T11:59

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия тесно встроена в процесс трансформации экономики, у неё большой индустриальный потенциал, крепкая финансовая система и прочные отношения с ключевыми участниками новой многополярный экономической архитектуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что у страны "высокий индустриальный потенциал, крепкая финансовая система"."Но главное – прочные двусторонние отношения с ключевыми участниками новой, многополярной мировой экономической архитектуры. Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, стремимся к росту благополучия и стабильности. А когда люди объединены общей целью и стремлением ее достичь, они могут сделать очень многое", — добавил премьер.

https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия