https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258361.html

Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России

Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России - РИА Новости, 20.10.2022

Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России

Япония в сентябре сократила импорт зерновых из России на 81,9%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося в апреле, его объемы просели на РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:49

2022-10-20T03:49

2022-10-20T03:49

экономика

россия

япония

министерство финансов японии

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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре сократила импорт зерновых из России на 81,9%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося в апреле, его объемы просели на 70,5%, свидетельствуют данные японского минфина.Импорт российских овощей в Японию в сентябре упал на 76,7%, однако за апрель-сентябрь 2022 года вырос на 10,3%.Несмотря на то, что Япония не импортировала в сентябре российскую мясную продукцию, объем импорта мяса и мясной продукции за первое полугодие текущего финансового года вырос на 300%.Существенный рост в первом полугодии наблюдается и в импорте фруктов из РФ в Японию – на 912,8%.

https://ria.ru/20221020/neft-1825258020.html

https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825257870.html

россия

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экономика, россия, япония, министерство финансов японии