https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258361.html
Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России
Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России - РИА Новости, 20.10.2022
Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России
Япония в сентябре сократила импорт зерновых из России на 81,9%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося в апреле, его объемы просели на РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:49
2022-10-20T03:49
2022-10-20T03:49
экономика
россия
япония
министерство финансов японии
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре сократила импорт зерновых из России на 81,9%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося в апреле, его объемы просели на 70,5%, свидетельствуют данные японского минфина.Импорт российских овощей в Японию в сентябре упал на 76,7%, однако за апрель-сентябрь 2022 года вырос на 10,3%.Несмотря на то, что Япония не импортировала в сентябре российскую мясную продукцию, объем импорта мяса и мясной продукции за первое полугодие текущего финансового года вырос на 300%.Существенный рост в первом полугодии наблюдается и в импорте фруктов из РФ в Японию – на 912,8%.
https://ria.ru/20221020/neft-1825258020.html
https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825257870.html
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экономика, россия, япония, министерство финансов японии
Экономика, Россия, Япония, Министерство финансов Японии
Минфин Японии сообщил о существенном сокращении импорта зерновых из России
Минфин Японии: Токио с начала 2022 года существенно сократил импорт зерновых из России
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Япония в сентябре сократила импорт зерновых из России на 81,9%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося в апреле, его объемы просели на 70,5%, свидетельствуют данные японского минфина.
Импорт российских овощей в Японию в сентябре упал на 76,7%, однако за апрель-сентябрь 2022 года вырос на 10,3%.
Несмотря на то, что Япония не импортировала в сентябре российскую мясную продукцию, объем импорта мяса и мясной продукции за первое полугодие текущего финансового года вырос на 300%.
Существенный рост в первом полугодии наблюдается и в импорте фруктов из РФ в Японию – на 912,8%.