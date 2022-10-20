https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825257870.html

Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию

Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию - РИА Новости, 20.10.2022

Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию

Общий объем импорта Японии из России в сентябре снизился на 6,5%, а экспорта – на 31,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского минфина. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T03:30

2022-10-20T03:30

2022-10-20T04:12

экономика

россия

япония

министерство финансов японии

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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из России в сентябре снизился на 6,5%, а экспорта – на 31,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского минфина.В частности, экспорт Японии в РФ составил 46,7 миллиарда иен (311,5 миллиона долларов), а импорт – 128,4 миллиарда иен (856,4 миллиона долларов).За первые шесть месяцев 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт из Японии в РФ снизился на 46,9%, а импорт из России вырос на 36%. Экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре составил 232,4 миллиарда иен (1,55 миллиарда долларов), а импорт – 982,3 миллиарда иен (6,55 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258551.html

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экономика, россия, япония, министерство финансов японии