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Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию - РИА Новости, 20.10.2022
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Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию
Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию - РИА Новости, 20.10.2022
Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию
Общий объем импорта Японии из России в сентябре снизился на 6,5%, а экспорта – на 31,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского минфина. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:30
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экономика
россия
япония
министерство финансов японии
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из России в сентябре снизился на 6,5%, а экспорта – на 31,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского минфина.В частности, экспорт Японии в РФ составил 46,7 миллиарда иен (311,5 миллиона долларов), а импорт – 128,4 миллиарда иен (856,4 миллиона долларов).За первые шесть месяцев 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт из Японии в РФ снизился на 46,9%, а импорт из России вырос на 36%. Экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре составил 232,4 миллиарда иен (1,55 миллиарда долларов), а импорт – 982,3 миллиарда иен (6,55 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258551.html
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экономика, россия, япония, министерство финансов японии
Экономика, Россия, Япония, Министерство финансов Японии
03:30 20.10.2022 (обновлено: 04:12 20.10.2022)
 
Минфин Японии сообщил о снижении экспорта в Россию

Минфин Японии сообщил о снижении объема экспорта в Россию на 31,4 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из России в сентябре снизился на 6,5%, а экспорта – на 31,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского минфина.
В частности, экспорт Японии в РФ составил 46,7 миллиарда иен (311,5 миллиона долларов), а импорт – 128,4 миллиарда иен (856,4 миллиона долларов).
За первые шесть месяцев 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт из Японии в РФ снизился на 46,9%, а импорт из России вырос на 36%. Экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре составил 232,4 миллиарда иен (1,55 миллиарда долларов), а импорт – 982,3 миллиарда иен (6,55 миллиарда долларов).
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
03:55
Минфин Японии сообщил о значительном росте экспорта медизделий в Россию
 
ЭкономикаРоссияЯпонияМинистерство финансов Японии
 
 
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