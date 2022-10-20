https://ria.ru/20221020/egipet-1825379791.html

Египет требует у Британского музея и Лувра вернуть древние артефакты

Египет требует у Британского музея и Лувра вернуть древние артефакты - РИА Новости, 20.10.2022

Египет требует у Британского музея и Лувра вернуть древние артефакты

Экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил в четверг петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть Египту нелегально... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:45

2022-10-20T14:45

2022-10-20T14:45

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КАИР, 20 окт – РИА Новости. Экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил в четверг петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть Египту нелегально вывезенные артефакты.Петиции запущены на личном сайте и в соцсетях Хаваса, а также на портале change.org.По словам экс-министра, выдвинуть требование хотели еще в 2011 году, однако тогда помешали особые обстоятельства. Он отметил, что после возвращения предметы должны быть выставлены в Большом Египетском музее (GEM), который планируется открыть в начале 2023 года."Возвращение этих культовых артефактов Египту будет важным признанием приверженности западных музеев идее деколонизации их коллекций и компенсации за деяния прошлого", — отметил Хавас.Обнаружение в 1799 году Розеттского камня помогло дешифровать древнеегипетскую иероглифическую письменность. Камень забрали французские войска, после чего он был передан Великобритании.Астрономический барельеф из храма в Дендере на юге Египта, известный как Дендерский зодиак, также был вывезен французскими военными в 19 веке. Сейчас он выставлен в Лувре.Захи Хавас на протяжении нескольких лет проводит активную программу по возвращению незаконно вывезенных из Египта древних артефактов. В частности, в 2009 году Лувр передал Египту фрагменты бесценных настенных фресок, незаконно вывезенных из одной из фараоновских гробниц Луксора на юге страны. Добиваясь репатриации памятника, Хавас приостановил всякое сотрудничество со знаменитым мировым музеем.Десятки тысяч памятников эпохи Древнего Египта покинули территорию государства в эпоху колониализма. По данным министерства туризма, с 2015 года удалось вернуть более 29 тысяч украденных исторических ценностей. В числе наиболее важных памятников, на возврате которых до сих пор настаивают египетские власти, значатся статуэтка Нефертити, хранящаяся в Берлине, и знаменитый Розеттский камень, выставленный в Британском музее.

https://ria.ru/20221018/slavyane-1824974212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, египет, великобритания, луксор, британский музей, лувр