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Воронежская область выделила на дороги около 4,5 миллиардов рублей

Воронежская область выделила на дороги около 4,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2022

Воронежская область выделила на дороги около 4,5 миллиардов рублей

Около 4,5 миллиарда рублей направлено в Воронежской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, сообщает областная... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:51

2022-10-20T20:51

2022-10-20T20:51

воронежская область

экономика

владимир нетесов

воронежская область

воронеж

дон

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Около 4,5 миллиарда рублей направлено в Воронежской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, сообщает областная дума.В региональном парламенте по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова проходят встречи председателей комитетов заксобрания с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам девяти месяцев 2022 года. В частности, обсуждался ход реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"."В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году продолжается реализация трех региональных проектов с общим объемом финансирования около 4,5 миллиарда рублей", – отметил Владимир Нетёсов.В частности, на мероприятия по проекту "Региональная и местная дорожная сеть" запланировано 4,073 миллиарда рублей, и в настоящий момент освоено уже 85,9% от указанной суммы."До сентября 2023 года планируется завершение работ по I этапу реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в Воронеже, техническая готовность объекта составляет 65%. Уже заключен муниципальный контракт на сумму свыше 1 миллиарда 650 миллионов рублей", - информирует областная дума.Кроме того, по информации заксобрания, заключено пять госконтрактов (2022-2023 годы) на ремонт автомобильных дорог протяженностью 180 километров на сумму почти 3 миллиарда рублей, а также государственный контракт на капитальный ремонт моста через реку Дон в Рамонском муниципальном районе с привлечением федеральных средств на сумму свыше 500 миллионов рублей.Что касается еще одного регионального проекта, "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", то на его реализацию запланировано почти 400 миллионов рублей. Они направлены на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации сроком на 2022-2024 годы.Также в рамках регионального проекта будут закуплены стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и комплексы весогабаритного контроля. Контракты уже заключены.

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экономика, владимир нетесов, воронежская область, воронеж, дон, воронежская областная дума