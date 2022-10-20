https://ria.ru/20221020/dolschiki-1825340842.html

ФРТ: регионы в IV квартале хотят решить проблемы дольщиков 118 долгостроев

ФРТ: регионы в IV квартале хотят решить проблемы дольщиков 118 долгостроев - РИА Новости, 20.10.2022

ФРТ: регионы в IV квартале хотят решить проблемы дольщиков 118 долгостроев

Российские регионы намерены в четвертом квартале 2022 года восстановить права почти 13 тысяч дольщиков по 118 долгостроям, сообщил главный управляющий директор... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:51

2022-10-20T12:51

2022-10-20T12:51

россия

константин тимофеев

жилье

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские регионы намерены в четвертом квартале 2022 года восстановить права почти 13 тысяч дольщиков по 118 долгостроям, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев."Согласно данным, представленным субъектами, в дорожных картах на четвертый квартал 2022 года указаны мероприятия по 118 объектам, расположенным в 36 регионах. Реализация дорожных карт позволит до конца 2022 года помочь еще 12,8 тысячи дольщиков", - рассказал он.Больше всего объектов, по которым предстоит решить проблемы обманутых дольщиков в четвертом квартале 2022-го, указано в дорожных картах Краснодарского края (21), Калужской (8), Ленинградской (8), Новосибирской (7) областей и Адыгеи (7).Тимофеев уточнил, что в реестр проблемных объектов (ЕРПО) включены 595 домов, по которым восстановление прав граждан находится в зоне ответственности 58 субъектов РФ. По 575 из них указаны сроки, по 20 – такая информация отсутствует. Четыре региона к настоящему моменту дорожные карты не разместили. Это Еврейская автономная область, Омская, Белгородская и Мурманская области.Фонд развития территорий осуществляет мониторинг дорожных карт регионов в рамках своих полномочий. Как напомнил Тимофеев, в дорожных картах прописаны мероприятия по восстановлению прав дольщиков с помощью механизмов субъектов РФ. К ним относятся завершение строительства проблемного объекта за счет нового инвестора, выплаты денежного возмещения, предоставление компенсационного жилья.Ранее главный управляющий директор фонда отмечал, что в третьем квартале этого года мероприятия по восстановлению прав дольщиков, заявленные в дорожных картах субъектов РФ, были выполнены не в полном объеме.Тимофеев уточнял, что в третьем квартале 2022 года регионы планировали восстановить права 2,1 тысячи граждан по 27 проблемным объектам. Из них восстановлены права граждан только по восьми. По 18 объектам перенесены сроки на один квартал и более. Еще по одному объекту отсутствует информация о переносе срока. Мероприятия в дорожных картах на июль-сентябрь 2022 года, в частности, не реализовали Архангельская область, Приморский и Алтайский края.Всего в текущем году в России планируется восстановить права почти 50 тысяч дольщиков. "Под восстановлением прав граждан мы понимаем, что человек получил либо ключи, либо деньги. На этот год у нас в плане 47 тысяч человек. Мы его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть", – заявил Тимофеев.Он также подчеркнул, что планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "В части нашей работы перед нами в числе прочих стоит задача решить до конца 2023 года проблему обманутых дольщиков. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше. Мы работаем над этим, все механизмы есть", - заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20221005/frt-1821643424.html

https://ria.ru/20221019/zhile-1825064692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, константин тимофеев, жилье, обманутые дольщики в россии