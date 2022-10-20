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Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США - РИА Новости, 20.10.2022
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Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США - РИА Новости, 20.10.2022
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США
Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:17
2022-10-20T16:17
в мире
мария захарова
украина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет сомнений в том, что доклад комиссии верстался под диктовку западных кураторов. Тут нет вообще того, что соответствовало бы ситуации как таковой", - сказала она на брифинге.Захарова отметила, что эксперты не стремились придать документу "видимость беспристрастности, сбалансированности и безуспешной попытки выглядеть объективными". По ее словам, эти документы являются свидетельством преступной деятельности Запада и "нарушений всех мыслимых норм и идеала демократии, который не заканчивается в рамках национальных границ".
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в мире, мария захарова, украина, россия
В мире, Мария Захарова, Украина, Россия
16:17 20.10.2022
 
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США

Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине верстался под диктовку США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет сомнений в том, что доклад комиссии верстался под диктовку западных кураторов. Тут нет вообще того, что соответствовало бы ситуации как таковой", - сказала она на брифинге.
Захарова отметила, что эксперты не стремились придать документу "видимость беспристрастности, сбалансированности и безуспешной попытки выглядеть объективными". По ее словам, эти документы являются свидетельством преступной деятельности Запада и "нарушений всех мыслимых норм и идеала демократии, который не заканчивается в рамках национальных границ".
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В миреМария ЗахароваУкраинаРоссия
 
 
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