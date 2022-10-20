https://ria.ru/20221020/doklad-1825416380.html
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США - РИА Новости, 20.10.2022
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США
Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:17
2022-10-20T16:17
2022-10-20T16:17
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет сомнений в том, что доклад комиссии верстался под диктовку западных кураторов. Тут нет вообще того, что соответствовало бы ситуации как таковой", - сказала она на брифинге.Захарова отметила, что эксперты не стремились придать документу "видимость беспристрастности, сбалансированности и безуспешной попытки выглядеть объективными". По ее словам, эти документы являются свидетельством преступной деятельности Запада и "нарушений всех мыслимых норм и идеала демократии, который не заканчивается в рамках национальных границ".
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в мире, мария захарова, украина, россия
В мире, Мария Захарова, Украина, Россия
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался США
Захарова: доклад комиссии по правам человека на Украине верстался под диктовку США
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине верстался под диктовку Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет сомнений в том, что доклад комиссии верстался под диктовку западных кураторов. Тут нет вообще того, что соответствовало бы ситуации как таковой", - сказала она на брифинге.
Захарова отметила, что эксперты не стремились придать документу "видимость беспристрастности, сбалансированности и безуспешной попытки выглядеть объективными". По ее словам, эти документы являются свидетельством преступной деятельности Запада и "нарушений всех мыслимых норм и идеала демократии, который не заканчивается в рамках национальных границ".