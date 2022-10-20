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В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
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В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных
В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных
Дети мобилизованных в Пермском крае будут посещать детские сады бесплатно, сообщает пресс-служба краевой администрации. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:03
2022-10-20T15:03
общество
дмитрий махонин
пермский край
пермь
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Дети мобилизованных в Пермском крае будут посещать детские сады бесплатно, сообщает пресс-служба краевой администрации."Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение муниципалитетам проработать вопрос бесплатного посещения детьми мобилизованных граждан детских садов", — говорится в сообщении в Telegram-аккаунте краевой администрации.Уточняется, что мэр краевого центра Алексей Демкин уже поставил задачу департаменту образования оперативно подготовить порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет, поэтому планируется, что в Перми семьи мобилизованных не будут платить за детсад уже с ноября.Ранее губернатор Пермского края ввел региональную выплату мобилизованным землякам в 100 тысяч рублей, а также единовременную матпомощь в 15 тысяч рублей на каждого ребенка.
https://ria.ru/20221020/zakon-1825385478.html
https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825322968.html
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общество, дмитрий махонин, пермский край, пермь, частичная мобилизация в россии
Общество, Дмитрий Махонин, Пермский край, Пермь, Частичная мобилизация в России
15:03 20.10.2022
 
В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных

Власти Пермского края: дети мобилизованных жителей будут бесплатно ходить в детсады

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад
 Детский сад - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Детский сад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Дети мобилизованных в Пермском крае будут посещать детские сады бесплатно, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение муниципалитетам проработать вопрос бесплатного посещения детьми мобилизованных граждан детских садов", — говорится в сообщении в Telegram-аккаунте краевой администрации.
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Уточняется, что мэр краевого центра Алексей Демкин уже поставил задачу департаменту образования оперативно подготовить порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет, поэтому планируется, что в Перми семьи мобилизованных не будут платить за детсад уже с ноября.
Ранее губернатор Пермского края ввел региональную выплату мобилизованным землякам в 100 тысяч рублей, а также единовременную матпомощь в 15 тысяч рублей на каждого ребенка.
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ОбществоДмитрий МахонинПермский крайПермьЧастичная мобилизация в России
 
 
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