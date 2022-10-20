https://ria.ru/20221020/detsad-1825386263.html

В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных

В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022

В Пермском крае сделали бесплатными детские сады для детей мобилизованных

Дети мобилизованных в Пермском крае будут посещать детские сады бесплатно, сообщает пресс-служба краевой администрации. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:03

2022-10-20T15:03

2022-10-20T15:03

общество

дмитрий махонин

пермский край

пермь

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226528_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c9485dcf9c1fb0ad0d9dafaf94cf6e3f.jpg

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Дети мобилизованных в Пермском крае будут посещать детские сады бесплатно, сообщает пресс-служба краевой администрации."Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение муниципалитетам проработать вопрос бесплатного посещения детьми мобилизованных граждан детских садов", — говорится в сообщении в Telegram-аккаунте краевой администрации.Уточняется, что мэр краевого центра Алексей Демкин уже поставил задачу департаменту образования оперативно подготовить порядок предоставления этой меры поддержки и внести поправки в бюджет, поэтому планируется, что в Перми семьи мобилизованных не будут платить за детсад уже с ноября.Ранее губернатор Пермского края ввел региональную выплату мобилизованным землякам в 100 тысяч рублей, а также единовременную матпомощь в 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

https://ria.ru/20221020/zakon-1825385478.html

https://ria.ru/20221020/mobilizovannye-1825322968.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий махонин, пермский край, пермь, частичная мобилизация в россии