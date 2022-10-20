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В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА - РИА Новости, 20.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221020/bpla-1825427197.html
В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА
В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА - РИА Новости, 20.10.2022
В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА
Учебная группа операторов боевых беспилотных летательных аппаратов из 9-го полка народной милиции ДНР провела первые учебные бомбометания на полигоне, передает... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:44
2022-10-20T17:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
бпла
россия
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Учебная группа операторов боевых беспилотных летательных аппаратов из 9-го полка народной милиции ДНР провела первые учебные бомбометания на полигоне, передает корреспондент РИА Новости."Будем проводить практическое занятие. Тренировку по сбрасыванию учебного снаряда на мишень. Оператор будет выходить на цель, прицеливание производить и осуществлять непосредственно сам сброс. Тренируемся пока учебными снарядами. Не боевыми. Во избежание жертв", - сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка народной милиции ДНР с позывным "Тарик".Первая группа военнослужащих 9-го полка приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата" 12 октября.
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Первое учебное бомбометание: обучение коптерщиков на полигоне ДНР
Коптерщики 9-го полка народной милиции ДНР провели первое учебное бомбометание на полигоне
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донецкая народная республика, бпла, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, БПЛА, Россия
Материал дополняется
16:44 20.10.2022 (обновлено: 17:13 20.10.2022)
 
В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА

Коптерщики 9-го полка народной милиции ДНР провели первое учебное бомбометание на полигоне

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Учебная группа операторов боевых беспилотных летательных аппаратов из 9-го полка народной милиции ДНР провела первые учебные бомбометания на полигоне, передает корреспондент РИА Новости.
"Будем проводить практическое занятие. Тренировку по сбрасыванию учебного снаряда на мишень. Оператор будет выходить на цель, прицеливание производить и осуществлять непосредственно сам сброс. Тренируемся пока учебными снарядами. Не боевыми. Во избежание жертв", - сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка народной милиции ДНР с позывным "Тарик".
Первая группа военнослужащих 9-го полка приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата" 12 октября.
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