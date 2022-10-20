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В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА

В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА - РИА Новости, 20.10.2022

В ДНР полк народной милиции провел учебные бомбометания с БПЛА

Учебная группа операторов боевых беспилотных летательных аппаратов из 9-го полка народной милиции ДНР провела первые учебные бомбометания на полигоне, передает... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:44

2022-10-20T16:44

2022-10-20T17:13

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Учебная группа операторов боевых беспилотных летательных аппаратов из 9-го полка народной милиции ДНР провела первые учебные бомбометания на полигоне, передает корреспондент РИА Новости."Будем проводить практическое занятие. Тренировку по сбрасыванию учебного снаряда на мишень. Оператор будет выходить на цель, прицеливание производить и осуществлять непосредственно сам сброс. Тренируемся пока учебными снарядами. Не боевыми. Во избежание жертв", - сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка народной милиции ДНР с позывным "Тарик".Первая группа военнослужащих 9-го полка приступила к обучению на воинскую специальность "оператор беспилотного летательного аппарата" 12 октября.

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Первое учебное бомбометание: обучение коптерщиков на полигоне ДНР Коптерщики 9-го полка народной милиции ДНР провели первое учебное бомбометание на полигоне 2022-10-20T16:44 true PT1M40S

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донецкая народная республика, бпла, россия