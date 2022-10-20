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Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
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Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой
Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой - РИА Новости, 20.10.2022
Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой
Полиция выясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:00
2022-10-20T15:56
культура
новости культуры
анна большова
происшествия
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Полиция выясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка."По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. &lt;…&gt; В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что водитель — жительница соседнего региона."По факту ДТП проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.Прокуратура Калужской области уточнила детали произошедшего. По данным надзорного ведомства, погибшая — 31-летняя местная жительница."В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК России, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении областной прокуратуры.
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новости культуры, анна большова, происшествия, калужская область, россия
Культура, Новости культуры, Анна Большова, Происшествия, Калужская область, Россия
14:00 20.10.2022 (обновлено: 15:56 20.10.2022)
 
Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой

МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой

© РИА Новости / Мария ПоспеловаАктриса Анна Большова
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Мария Поспелова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Полиция выясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка.
"По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. <…> В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что водитель — жительница соседнего региона.
"По факту ДТП проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.
Прокуратура Калужской области уточнила детали произошедшего. По данным надзорного ведомства, погибшая — 31-летняя местная жительница.
"В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК России, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении областной прокуратуры.
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КультураНовости культурыАнна БольшоваПроисшествияКалужская областьРоссия
 
 
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