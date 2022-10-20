https://ria.ru/20221020/bolshova-1825365012.html

Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой

Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой - РИА Новости, 20.10.2022

Полиция выясняет детали ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой

Полиция выясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:00

2022-10-20T14:00

2022-10-20T15:56

культура

новости культуры

анна большова

происшествия

калужская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825362583_0:0:3390:1908_1920x0_80_0_0_615fca584f630077ec52e81f6a0a073d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Полиция выясняет детали ДТП в Калужской области, в результате которого актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину-пешехода, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По данным ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка."По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. <…> В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что водитель — жительница соседнего региона."По факту ДТП проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за рулем иномарки была артистка театра и кино Анна Большова.Прокуратура Калужской области уточнила детали произошедшего. По данным надзорного ведомства, погибшая — 31-летняя местная жительница."В настоящее время специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД по Калужской области проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК России, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки прокуратурой области взят на контроль. По результатам будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

https://ria.ru/20221019/keosayan-1825175390.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, анна большова, происшествия, калужская область, россия