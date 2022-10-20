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Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину - РИА Новости, 20.10.2022
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину
Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:50
2022-10-20T13:50
2022-10-20T14:55
происшествия
анна большова
калужская область
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.Как отметили в ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка.По словам источника РИА Новости в региональных экстренных службах, погибшая переходила дорогу в неположенном месте и была пьяна."По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода. <...> Пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.В пресс-службе местного управления МВД уточнили, что водитель — жительница соседнего региона.В региональной прокуратуре сообщили, что погибшая — 31-летняя местная жительница.
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анна большова, калужская область
Происшествия, Анна Большова, Калужская область
13:50 20.10.2022 (обновлено: 14:55 20.10.2022)
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в деревне Грачевка Калужской области
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
Как отметили в ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка.
По словам источника РИА Новости в региональных экстренных службах, погибшая переходила дорогу в неположенном месте и была пьяна.
"По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода. <...> Пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
В пресс-службе местного управления МВД уточнили, что водитель — жительница соседнего региона.
В региональной прокуратуре сообщили, что погибшая — 31-летняя местная жительница.