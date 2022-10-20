https://ria.ru/20221020/bolshova-1825362868.html

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину - РИА Новости, 20.10.2022

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:50

2022-10-20T13:50

2022-10-20T14:55

происшествия

анна большова

калужская область

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.Как отметили в ГИБДД по Калужской области, ДТП произошло 14 октября в 22:20 в деревне Грачевка.По словам источника РИА Новости в региональных экстренных службах, погибшая переходила дорогу в неположенном месте и была пьяна."По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода. <...> Пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.В пресс-службе местного управления МВД уточнили, что водитель — жительница соседнего региона.В региональной прокуратуре сообщили, что погибшая — 31-летняя местная жительница.

калужская область

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, анна большова, калужская область