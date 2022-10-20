https://ria.ru/20221020/blagoustroystvo-1825691777.html

Горслужбы выполнили 70% работ у станции БКЛ "Электрозаводская"

Горслужбы выполнили 70% работ у станции БКЛ "Электрозаводская" - РИА Новости, 21.10.2022

Горслужбы выполнили 70% работ у станции БКЛ "Электрозаводская"

Городские службы выполнили 70% работ по благоустройству возле станции БКЛ "Электрозаводская", сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:00

2022-10-21T15:13

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Городские службы выполнили 70% работ по благоустройству возле станции БКЛ "Электрозаводская", сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Выполнено 70% работ по благоустройству возле станции БКЛ "Электрозаводская". Второй этап комплексного благоустройства территорий у станции БКЛ "Электрозаводская" реализуется на улице Малая Семеновская, в переулках Барабанный, Медовый, Мажоров, Верхний Журавлев и Нижний Журавлев. В настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства практически завершили работы по устройству кабельной канализации – в нее "спрячут" воздушные линии электропередачи, что позволит улучшить визуальный облик пространства и защитить коммуникации", - заявили в пресс-службе.В комплексе городского хозяйства добавили, что на данный момент в районе проведения работ заменено более 80% асфальтового покрытия тротуаров и свыше 50% покрытия проезжей части, завершаются работы по мощению тротуаров там, где оно предусмотрено. Для маломобильных горожан тротуары оборудуют удобными спусками. В Барабанном переулке организовали новый наземный пешеходный переход, предусмотрено устройство одной светофорной группы.Сообщается, что на улице Малая Семеновская старый остановочный павильон заменят современным – с зарядными слотами и беспроводной связью, для автомобилистов обустроят новые парковочные карманы, увеличив число машино-мест, приведут в порядок "Сквер Дружбы" – одно из любимых мест отдыха проживающих поблизости горожан. В сквере обновят покрытие дорожек и сделают новые на месте "народных троп", проведут дополнительное озеленение. Поставят новые скамейки и стол для пинг-понга. В зоне благоустройства установят новые фонари и уличные торшеры с энергоэффективным светодиодным освещением, пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Территории дополнительно озеленят, разобьют газон. По дороге к метро установят удобные лавочки. Основные работы планируется завершить до конца года.

https://realty.ria.ru/20221019/moskollektor-1824812725.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, общество