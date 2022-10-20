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В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.10.2022
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Липецкая область
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В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта
В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.10.2022
В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта
Скверы имени В.В. Терешковой и имени В.И. Ленина благоустроены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:32
2022-10-20T11:32
липецкая область
игорь артамонов
усмань
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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Скверы имени В.В. Терешковой и имени В.И. Ленина благоустроены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе Усмань Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в сквере имени В.В. Терешковой заменили плитку в пешеходных зонах, смонтировали качели и малые архитектурные формы, а также сделали освещение. В сквере имени В.И. Ленина заменили покрытия тротуаров и детской площадки, обновили игровое и спортивное оборудование. Артамонов отметил, что за благоустройство скверов в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru проголосовали сами жители."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, усмань
Липецкая область, Игорь Артамонов, Усмань
11:32 20.10.2022
 

В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта

© Фото : Правительство Липецкой областиБлагоустройство в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе Усмань Липецкой области
Благоустройство в рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды нацпроекта Жилье и городская среда в городе Усмань Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Скверы имени В.В. Терешковой и имени В.И. Ленина благоустроены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе Усмань Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в сквере имени В.В. Терешковой заменили плитку в пешеходных зонах, смонтировали качели и малые архитектурные формы, а также сделали освещение. В сквере имени В.И. Ленина заменили покрытия тротуаров и детской площадки, обновили игровое и спортивное оборудование.
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Вчера, 11:37Липецкая область
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что за благоустройство скверов в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru проголосовали сами жители.
"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУсмань
 
 
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