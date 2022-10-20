https://ria.ru/20221020/blagoustroystvo-1825309039.html

В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта

В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.10.2022

В Усмани благоустроили два сквера в рамках нацпроекта

Скверы имени В.В. Терешковой и имени В.И. Ленина благоустроены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:32

2022-10-20T11:32

2022-10-20T11:32

липецкая область

игорь артамонов

усмань

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ЛИПЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Скверы имени В.В. Терешковой и имени В.И. Ленина благоустроены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе Усмань Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в сквере имени В.В. Терешковой заменили плитку в пешеходных зонах, смонтировали качели и малые архитектурные формы, а также сделали освещение. В сквере имени В.И. Ленина заменили покрытия тротуаров и детской площадки, обновили игровое и спортивное оборудование. Артамонов отметил, что за благоустройство скверов в прошлом году на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru проголосовали сами жители."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825062781.html

усмань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, усмань