https://ria.ru/20221020/biznesmeny-1825486234.html
Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты
Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты - РИА Новости, 20.10.2022
Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты
Тридцать три молодых бизнесмена и двадцать социальных предприятий Удмуртии получат гранты общей суммой 25 миллионов рублей для реализации своих проектов,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:02
2022-10-20T19:02
2022-10-20T19:02
удмуртская республика
общество
александр бречалов
вадим субботин
жилье
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УФА, 20 окт – РИА Новости. Тридцать три молодых бизнесмена и двадцать социальных предприятий Удмуртии получат гранты общей суммой 25 миллионов рублей для реализации своих проектов, сообщил глава региона Александр Бречалов."Иногда, чтобы взлететь повыше, нужен трамплин. Стараемся его организовать: 33 молодых предпринимателя до 25 лет и 20 социальных предприятий нашей республики получат гранты министерства экономики Удмуртии на реализацию своих проектов", - рассказал Бречалов в своем Telegram-канале.Он привел в пример молодого предпринимателя Вадима Субботина из Игры, который намерен закупить на грант оборудование и увеличить производство комбикормов на своем "Домашнем подворье" до 250 тонн в год. А частный пансионат для людей преклонного возраста "Лесной хутор" на эти средства переоборудует автомобиль для пожилых и инвалидов."Общая сумма грантов – 25 миллионов рублей. Авторы лучших бизнес-инициатив получат их в рамках комплекса антисанкционных мер, разработанных Правительством страны (РФ – ред.)", - добавил Бречалов.По его словам, власти Удмуртии кроме поддержки деньгами, помогают и знаниями. "Все предприниматели, участвовавшие в конкурсе, прошли обучение по программам "Бизнес-спринт" и "Азбука предпринимателя". Уверен, скоро мы увидим новые важные и классные инициативы", - отметил глава республики.В пресс-службе руководителя региона РИА Новости уточнили, что решение по выплатам принято и предприниматели получат деньги до конца ноября.
https://ria.ru/20221018/vyplaty-1824867971.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр бречалов, вадим субботин, жилье, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Александр Бречалов, Вадим Субботин, Жилье, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты
Бречалов рассказал о бизнесменах Удмуртии, которые получат гранты на 25 миллионов рублей
УФА, 20 окт – РИА Новости.
Тридцать три молодых бизнесмена и двадцать социальных предприятий Удмуртии получат гранты общей суммой 25 миллионов рублей для реализации своих проектов, сообщил
глава региона Александр Бречалов.
"Иногда, чтобы взлететь повыше, нужен трамплин. Стараемся его организовать: 33 молодых предпринимателя до 25 лет и 20 социальных предприятий нашей республики получат гранты министерства экономики Удмуртии на реализацию своих проектов", - рассказал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он привел в пример молодого предпринимателя Вадима Субботина из Игры, который намерен закупить на грант оборудование и увеличить производство комбикормов на своем "Домашнем подворье" до 250 тонн в год. А частный пансионат для людей преклонного возраста "Лесной хутор" на эти средства переоборудует автомобиль для пожилых и инвалидов.
"Общая сумма грантов – 25 миллионов рублей. Авторы лучших бизнес-инициатив получат их в рамках комплекса антисанкционных мер, разработанных Правительством страны (РФ – ред.)", - добавил Бречалов.
По его словам, власти Удмуртии кроме поддержки деньгами, помогают и знаниями. "Все предприниматели, участвовавшие в конкурсе, прошли обучение по программам "Бизнес-спринт" и "Азбука предпринимателя". Уверен, скоро мы увидим новые важные и классные инициативы", - отметил глава республики.
В пресс-службе руководителя региона РИА Новости уточнили, что решение по выплатам принято и предприниматели получат деньги до конца ноября.