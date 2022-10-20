https://ria.ru/20221020/biznesmeny-1825486234.html

Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты

Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты - РИА Новости, 20.10.2022

Бречалов рассказал о удмуртских бизнесменах, которые получат гранты

Тридцать три молодых бизнесмена и двадцать социальных предприятий Удмуртии получат гранты общей суммой 25 миллионов рублей для реализации своих проектов,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:02

2022-10-20T19:02

2022-10-20T19:02

удмуртская республика

общество

александр бречалов

вадим субботин

жилье

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 20 окт – РИА Новости. Тридцать три молодых бизнесмена и двадцать социальных предприятий Удмуртии получат гранты общей суммой 25 миллионов рублей для реализации своих проектов, сообщил глава региона Александр Бречалов."Иногда, чтобы взлететь повыше, нужен трамплин. Стараемся его организовать: 33 молодых предпринимателя до 25 лет и 20 социальных предприятий нашей республики получат гранты министерства экономики Удмуртии на реализацию своих проектов", - рассказал Бречалов в своем Telegram-канале.Он привел в пример молодого предпринимателя Вадима Субботина из Игры, который намерен закупить на грант оборудование и увеличить производство комбикормов на своем "Домашнем подворье" до 250 тонн в год. А частный пансионат для людей преклонного возраста "Лесной хутор" на эти средства переоборудует автомобиль для пожилых и инвалидов."Общая сумма грантов – 25 миллионов рублей. Авторы лучших бизнес-инициатив получат их в рамках комплекса антисанкционных мер, разработанных Правительством страны (РФ – ред.)", - добавил Бречалов.По его словам, власти Удмуртии кроме поддержки деньгами, помогают и знаниями. "Все предприниматели, участвовавшие в конкурсе, прошли обучение по программам "Бизнес-спринт" и "Азбука предпринимателя". Уверен, скоро мы увидим новые важные и классные инициативы", - отметил глава республики.В пресс-службе руководителя региона РИА Новости уточнили, что решение по выплатам принято и предприниматели получат деньги до конца ноября.

https://ria.ru/20221018/vyplaty-1824867971.html

https://ria.ru/20221017/udmurtiya-1824585788.html

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общество, александр бречалов, вадим субботин, жилье, россия, удмуртская республика (удмуртия)