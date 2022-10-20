https://ria.ru/20221020/biznes-1825514432.html

Калужская область налаживает бизнес-сотрудничество со странами Востока

Калужская область налаживает бизнес-сотрудничество со странами Востока - РИА Новости, 20.10.2022

Калужская область налаживает бизнес-сотрудничество со странами Востока

Предприниматели Калужской области налаживают сотрудничество со странами Востока, в частности Турцией, Азербайджаном, Арменией, ОАЭ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:14

2022-10-20T21:14

2022-10-20T21:14

калужская область

экономика

технологии

владислав шапша

калужская область

турция

азербайджан

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КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Предприниматели Калужской области налаживают сотрудничество со странами Востока, в частности Турцией, Азербайджаном, Арменией, ОАЭ, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По данным правительства Калужской области, губернатор принял участие в международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве. Он выступил на губернаторской сессии "Сделано в регионах – Сделано в России. Синергия мер поддержки". В ее рамках обсуждались успешные инструменты развития экспорта в регионах, синергия федеральных и региональных инструментов поддержки, пути повышения качества работы инфраструктуры поддержки экспорта."В ходе дискуссии Кирилл Токарев - модератор губернаторской сессии - отметил, что Калужская область заняла первое место по итогам обучения управленческих команд в "Школе экспорта РЭЦ", итогом которого стала разработка региональной программы поддержки экспорта. Владислав Шапша подчеркнул, что в Калужской области уделяется большое внимание развитию экспортно-ориентированных предприятий, совершенствуются инструменты и механизмы их поддержки", - говорится в сообщении.Шапша отметил, что в этом году помощь бизнесу выстроена таким образом, чтобы предприятия смогли быстро и безболезненно справиться с трудностями - адаптировать свои предложения, поменять каналы поставок, найти новых партнеров. По словам губернатора, большую помощь региону оказывает Российский экспортный центр. Глава региона рассказал и про бизнес-миссии."Да, вектор изменился на Восток в этом году. Наши предприниматели уже побывали в Турции, Азербайджане, Армении, ОАЭ и наладили новые связи. К нам приехали из Марокко, в ноябре приезжают из Ирана. В этом направлении мы продолжаем работать. Очень важное место в поддержке наших экспортеров мы уделяем развитию логистических возможностей. У нас построен один из крупнейших в Центральной России мультимодальный логистический хаб. В мае открыли еще один терминал, увеличили мощности. И это востребовано сегодня", – сказал губернатор.Глава региона также рассказал, что с 2016 года Калужская область участвует в крупном международном проекте "Новый шелковый путь". Запуск транспортного коридора оптимизировал сроки и стоимость перевозки грузов между Европой и Азией. Сегодня грузы из азиатских стран в центр России доставляются всего за 14 дней. Для сравнения - доставка морем занимает не менее 50 суток. В последние два месяца в Калужской области фиксируется 40-процентный рост грузооборота на этом маршруте, отметил Шапша.Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

https://ria.ru/20221019/zavod-1825079368.html

https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html

калужская область

турция

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав шапша, калужская область, турция, азербайджан