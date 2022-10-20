https://ria.ru/20221020/biznes-1825509461.html

Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ

Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022

Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ

Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:27

2022-10-20T20:27

2022-10-20T20:29

экономика

виктор евтухов

россия

zara

bershka

inditex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802432365_6:0:2676:1502_1920x0_80_0_0_f8e7ea547d78f8f812da90704568fbb9.jpg

МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет переговоры по продаже своих магазинов в России ливанской группе Azadea, сообщила газета Cronica Global.У Azadea уже есть франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре, пишет газета. Ливанская компания уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.Согласно Modaes, ведущей газете экономической информации о модном бизнесе в Испании, до начала конфликта на Украине Россия была крупнейшим международным рынком для Inditex. В конце 2021 года у компании было около 515 магазинов в стране, которые генерировали 6% от общего оборота Inditex, что в 2021 году, по подсчетам Credit Suisse, составило почти 1,7 миллиарда евро.Ранее на этой неделе Inditex сообщила РИА Новости, что ведет предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно судьбы российских активов.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".

https://ria.ru/20221010/rossiya-1822684073.html

https://realty.ria.ru/20221004/hm-1821328133.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, виктор евтухов, россия, zara, bershka, inditex