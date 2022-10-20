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Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
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Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ
Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ
Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:27
2022-10-20T20:29
экономика
виктор евтухов
россия
zara
bershka
inditex
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МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет переговоры по продаже своих магазинов в России ливанской группе Azadea, сообщила газета Cronica Global.У Azadea уже есть франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре, пишет газета. Ливанская компания уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.Согласно Modaes, ведущей газете экономической информации о модном бизнесе в Испании, до начала конфликта на Украине Россия была крупнейшим международным рынком для Inditex. В конце 2021 года у компании было около 515 магазинов в стране, которые генерировали 6% от общего оборота Inditex, что в 2021 году, по подсчетам Credit Suisse, составило почти 1,7 миллиарда евро.Ранее на этой неделе Inditex сообщила РИА Новости, что ведет предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно судьбы российских активов.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
https://ria.ru/20221010/rossiya-1822684073.html
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экономика, виктор евтухов, россия, zara, bershka, inditex
Экономика, Виктор Евтухов, Россия, Zara, Bershka, Inditex
20:27 20.10.2022 (обновлено: 20:29 20.10.2022)
 
Inditex планирует продать свой бизнес в России группе Azadea, сообщили СМИ

Cronica Global: Inditex планирует продать свой бизнес в России ливанской группе Azadea

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип бренда Zara, принадлежащего компании Inditex
Логотип бренда Zara, принадлежащего компании Inditex - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип бренда Zara, принадлежащего компании Inditex. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ведет переговоры по продаже своих магазинов в России ливанской группе Azadea, сообщила газета Cronica Global.
У Azadea уже есть франшизы Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре, пишет газета. Ливанская компания уже начала собирать команду в Дубае, которая будет полностью посвящена проекту.
Магазин Иль де Ботэ в Москве. 10 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 02:43
СМИ: в России возобновляют работу магазины "Иль де Ботэ"
Согласно Modaes, ведущей газете экономической информации о модном бизнесе в Испании, до начала конфликта на Украине Россия была крупнейшим международным рынком для Inditex. В конце 2021 года у компании было около 515 магазинов в стране, которые генерировали 6% от общего оборота Inditex, что в 2021 году, по подсчетам Credit Suisse, составило почти 1,7 миллиарда евро.
Ранее на этой неделе Inditex сообщила РИА Новости, что ведет предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно судьбы российских активов.
В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 09:08
H&M приступил к закрытию своих магазинов в России
 
ЭкономикаВиктор ЕвтуховРоссияZaraBershkaInditex
 
 
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