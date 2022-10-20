Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20
Армия Индонезии задействует военную технику для обеспечения безопасности саммита G20
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo Логотип G20 в Индонезии
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo
Логотип G20 в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что армия страны задействует двенадцать боевых кораблей и четыре истребителя, принадлежащих ВВС Индонезии, для обеспечения безопасности саммита G20 на Бали 15-16 ноября 2022 года, сообщает агентство ANTARA.
"ВМС Индонезии задействуют двенадцать боевых кораблей, дислоцированных вокруг острова Бали, в том числе и для обеспечения безопасности и помощи военным кораблям стран-участниц", — заявил Перкаса во время пресс-конференции в Джакарте в четверг.
Он добавил, что для обеспечения безопасности саммита с воздуха ВВС Индонезии подготовили четыре истребителя, а именно два самолета F-16, Су-27 и Су-30. Подготовлены также тринадцать вертолетов и два самолета "Геркулес". "На всякий случай мы также подготовили один самолет Boeing VIP", — сказал Перкаса.
По данным вооруженных сил Индонезии, подготовлены также 19 авиабаз, которые будут использоваться во время саммита G20.
Генерал Перкаса признался, что лично посещал места проведения мероприятия несколько раз, проверяя их пригодность с точки зрения безопасности.
Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
Три приоритетных вопроса, которые будут подняты на саммите, — глобальная архитектура здравоохранения, переход к устойчивой энергетике и цифровая трансформация.
G20 — это многосторонний форум сотрудничества, в который входят 19 стран и Европейский Союз. На долю G20 приходится более 60% населения мира, 75% мировой торговли и 80% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).