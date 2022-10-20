https://ria.ru/20221020/bezopasnost-1825311703.html

Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20

Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20 - РИА Новости, 20.10.2022

Индонезия задействует военную технику ради безопасности саммита G20

Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что армия страны задействует двенадцать боевых кораблей и четыре истребителя,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:43

2022-10-20T11:43

2022-10-20T11:43

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что армия страны задействует двенадцать боевых кораблей и четыре истребителя, принадлежащих ВВС Индонезии, для обеспечения безопасности саммита G20 на Бали 15-16 ноября 2022 года, сообщает агентство ANTARA."ВМС Индонезии задействуют двенадцать боевых кораблей, дислоцированных вокруг острова Бали, в том числе и для обеспечения безопасности и помощи военным кораблям стран-участниц", — заявил Перкаса во время пресс-конференции в Джакарте в четверг.Он добавил, что для обеспечения безопасности саммита с воздуха ВВС Индонезии подготовили четыре истребителя, а именно два самолета F-16, Су-27 и Су-30. Подготовлены также тринадцать вертолетов и два самолета "Геркулес". "На всякий случай мы также подготовили один самолет Boeing VIP", — сказал Перкаса.По данным вооруженных сил Индонезии, подготовлены также 19 авиабаз, которые будут использоваться во время саммита G20.Генерал Перкаса признался, что лично посещал места проведения мероприятия несколько раз, проверяя их пригодность с точки зрения безопасности.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.Три приоритетных вопроса, которые будут подняты на саммите, — глобальная архитектура здравоохранения, переход к устойчивой энергетике и цифровая трансформация.G20 — это многосторонний форум сотрудничества, в который входят 19 стран и Европейский Союз. На долю G20 приходится более 60% населения мира, 75% мировой торговли и 80% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).В состав G20 входят Южная Африка, Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Великобритания, Италия, Япония, Германия, Канада, Мексика, Южная Корея, Россия, Франция, Китай, Турция и Европейский Союз.

https://ria.ru/20221019/vstrecha-1825236274.html

https://ria.ru/20221014/indoneziya-1823920760.html

https://ria.ru/20221019/mechet-1825172404.html

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в мире, индонезия, бали, джакарта, большая двадцатка, саммит g20, f-16, су-27, су-30