09:37 20.10.2022 (обновлено: 11:12 20.10.2022)
Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском
Читатели Гуаньча поддержали слова Берлускони о возможности Зеленского остановить конфликт
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия.
"Другие европейские политики скажут правду, только когда уйдут в отставку", — написал один из пользователей.
"Другие европейские политики скажут правду, только когда уйдут в отставку", — написал один из пользователей.
"Берлускони — молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!" — поддержал другой.
"В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому", — отметил третий.
"Мир знает, что нынешний российско-украинский конфликт был в основном вызван настойчивым стремлением НАТО во главе с США к расширению на восток", — заключил читатель.
О ситуации на Украине Берлускони говорил на закрытой встрече с депутатами своей партии. В частности, он возложил на Киев ответственность за обострение конфликта. При этом политик уверен, что Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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