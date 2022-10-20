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Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском - РИА Новости, 20.10.2022
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Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском
Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском - РИА Новости, 20.10.2022
Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском
Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:37
2022-10-20T11:12
в мире
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия. "Другие европейские политики скажут правду, только когда уйдут в отставку", — написал один из пользователей. "Берлускони — молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!" — поддержал другой."В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому", — отметил третий. "Мир знает, что нынешний российско-украинский конфликт был в основном вызван настойчивым стремлением НАТО во главе с США к расширению на восток", — заключил читатель. О ситуации на Украине Берлускони говорил на закрытой встрече с депутатами своей партии. В частности, он возложил на Киев ответственность за обострение конфликта. При этом политик уверен, что Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825271869.html
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в мире, сильвио берлускони, владимир зеленский, украина, сша, италия, нато, россия
В мире, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Украина, США, Италия, НАТО, Россия
09:37 20.10.2022 (обновлено: 11:12 20.10.2022)
 
Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском

Читатели Гуаньча поддержали слова Берлускони о возможности Зеленского остановить конфликт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭкс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия.

"Другие европейские политики скажут правду, только когда уйдут в отставку", — написал один из пользователей.
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"Берлускони — молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!" — поддержал другой.
"В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому", — отметил третий.
"Мир знает, что нынешний российско-украинский конфликт был в основном вызван настойчивым стремлением НАТО во главе с США к расширению на восток", — заключил читатель.
О ситуации на Украине Берлускони говорил на закрытой встрече с депутатами своей партии. В частности, он возложил на Киев ответственность за обострение конфликта. При этом политик уверен, что Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреСильвио БерлускониВладимир ЗеленскийУкраинаСШАИталияНАТОРоссия
 
 
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