https://ria.ru/20221020/berluskoni-1825278120.html

Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском

Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском - РИА Новости, 20.10.2022

Китайцы восхитились жестким заявлением Берлускони о Зеленском

Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:37

2022-10-20T09:37

2022-10-20T11:12

в мире

сильвио берлускони

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия. "Другие европейские политики скажут правду, только когда уйдут в отставку", — написал один из пользователей. "Берлускони — молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!" — поддержал другой."В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому", — отметил третий. "Мир знает, что нынешний российско-украинский конфликт был в основном вызван настойчивым стремлением НАТО во главе с США к расширению на восток", — заключил читатель. О ситуации на Украине Берлускони говорил на закрытой встрече с депутатами своей партии. В частности, он возложил на Киев ответственность за обострение конфликта. При этом политик уверен, что Зеленский мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825271869.html

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сильвио берлускони, владимир зеленский, украина, сша, италия, нато, россия