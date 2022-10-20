https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825419506.html
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне - РИА Новости, 20.10.2022
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне
Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к войне, РФ и Белоруссия позиционируются как вероятные противники. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:27
2022-10-20T16:27
2022-10-20T16:27
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к войне, РФ и Белоруссия позиционируются как вероятные противники."Очевидным признаком подготовки Запада к войне является направленность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки. В их ходе отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях. Ведутся приготовления к захватнической войне. Беларусь и Россия на этих мероприятиях позиционируются в качестве вероятного противника", - цитирует Хренина агентство Белта.Министр отметил, что из года в год отмечается интенсивность проводимых Западом учений с одновременным увеличением количества применяемых сил и средств. Только с начала этого года проведено более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тысяч человек.
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белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, в мире
Белоруссия, Россия, Министерство обороны Белоруссии, В мире
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне
Министр обороны Белоруссии Хренин: Запад готовится к захватнической войне
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к войне, РФ и Белоруссия позиционируются как вероятные противники.
"Очевидным признаком подготовки Запада к войне является направленность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки. В их ходе отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях. Ведутся приготовления к захватнической войне. Беларусь и Россия на этих мероприятиях позиционируются в качестве вероятного противника", - цитирует Хренина агентство Белта.
Министр отметил, что из года в год отмечается интенсивность проводимых Западом учений с одновременным увеличением количества применяемых сил и средств. Только с начала этого года проведено более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тысяч человек.