https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825419506.html

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне - РИА Новости, 20.10.2022

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к захватнической войне

Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к войне, РФ и Белоруссия позиционируются как вероятные противники. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:27

2022-10-20T16:27

2022-10-20T16:27

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к войне, РФ и Белоруссия позиционируются как вероятные противники."Очевидным признаком подготовки Запада к войне является направленность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки. В их ходе отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях. Ведутся приготовления к захватнической войне. Беларусь и Россия на этих мероприятиях позиционируются в качестве вероятного противника", - цитирует Хренина агентство Белта.Министр отметил, что из года в год отмечается интенсивность проводимых Западом учений с одновременным увеличением количества применяемых сил и средств. Только с начала этого года проведено более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тысяч человек.

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белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии, в мире