https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825411790.html
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации - РИА Новости, 20.10.2022
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации
Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:05
2022-10-20T16:05
2022-10-20T16:05
в мире
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:144:2992:1827_1920x0_80_0_0_0ee23bee71ef77184b301eb5d11aeced.jpg
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.Он отметил, что предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. "Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", - цитирует Хренина пресс-служба белорусского оборонного ведомства.Министр напомнил, что задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. "Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - добавил Хренин.
https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825409035.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae791936c2b3c8161de86be0582f2f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации
Глава МО Белоруссии Хренин заявил о готовности армии реагировать на провокации с запада
МИНСК, 20 окт – РИА Новости.
Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил
министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Он отметил, что предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. "Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", - цитирует Хренина пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
Министр напомнил, что задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. "Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - добавил Хренин.