https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825411790.html

В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации

В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации - РИА Новости, 20.10.2022

В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации

Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:05

2022-10-20T16:05

2022-10-20T16:05

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:144:2992:1827_1920x0_80_0_0_0ee23bee71ef77184b301eb5d11aeced.jpg

МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.Он отметил, что предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. "Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", - цитирует Хренина пресс-служба белорусского оборонного ведомства.Министр напомнил, что задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. "Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - добавил Хренин.

https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825409035.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия