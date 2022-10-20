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В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации - РИА Новости, 20.10.2022
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В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации - РИА Новости, 20.10.2022
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации
Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:05
2022-10-20T16:05
в мире
белоруссия
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.Он отметил, что предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. "Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", - цитирует Хренина пресс-служба белорусского оборонного ведомства.Министр напомнил, что задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. "Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - добавил Хренин.
https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825409035.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
16:05 20.10.2022
 
В Белоруссии сообщили о готовности армии реагировать на провокации

Глава МО Белоруссии Хренин заявил о готовности армии реагировать на провокации с запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области. Архивное фото
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Белорусские войска готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях, заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Он отметил, что предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. "Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", - цитирует Хренина пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
Министр напомнил, что задачи боевого дежурства выполняются в усиленном режиме. "Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками", - добавил Хренин.
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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