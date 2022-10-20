https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825409035.html

В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции

В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции - РИА Новости, 20.10.2022

В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции

В Белоруссии будет установлен единый порядок калькуляции себестоимости производимой продукции, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:58

2022-10-20T15:58

2022-10-20T15:58

экономика

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg

МИНСК, 20 окт – РИА Новости. В Белоруссии будет установлен единый порядок калькуляции себестоимости производимой продукции, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Иван Вежновец.По его словам, будут четко определены документы, которые производители будут предоставлять в государственные органы для согласования повышения отпускных цен либо установления новых."В первую очередь вводится калькуляция себестоимости и прогноз изменения цены с четким обоснованием каждой позиции статьи затрат", - цитирует представителя МАРТ Sputnik Беларусь.Один из таких документов - маркетинговое исследование. "Это сравнение цен на аналогичные товары, выпускаемые самим предприятием либо иными субъектами, работающими на рынке Беларуси. Важно, что это сравнение цен и с экспортной альтернативой, в том числе поставляемой самим субъектом на внешние рынки, для того чтобы не допускать злоупотреблений", - пояснил Вежновец.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. Правительство Белоруссии в среду подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространится на товары всей потребительской корзины - как белорусские, так и импортные.

https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html

https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, александр лукашенко, белоруссия