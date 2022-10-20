https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825409035.html
В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции
В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции - РИА Новости, 20.10.2022
В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции
В Белоруссии будет установлен единый порядок калькуляции себестоимости производимой продукции, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:58
2022-10-20T15:58
2022-10-20T15:58
экономика
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. В Белоруссии будет установлен единый порядок калькуляции себестоимости производимой продукции, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Иван Вежновец.По его словам, будут четко определены документы, которые производители будут предоставлять в государственные органы для согласования повышения отпускных цен либо установления новых."В первую очередь вводится калькуляция себестоимости и прогноз изменения цены с четким обоснованием каждой позиции статьи затрат", - цитирует представителя МАРТ Sputnik Беларусь.Один из таких документов - маркетинговое исследование. "Это сравнение цен на аналогичные товары, выпускаемые самим предприятием либо иными субъектами, работающими на рынке Беларуси. Важно, что это сравнение цен и с экспортной альтернативой, в том числе поставляемой самим субъектом на внешние рынки, для того чтобы не допускать злоупотреблений", - пояснил Вежновец.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. Правительство Белоруссии в среду подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространится на товары всей потребительской корзины - как белорусские, так и импортные.
https://ria.ru/20221020/lukashenko-1825350214.html
https://ria.ru/20221018/belorussiya-1824925244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр лукашенко, белоруссия
Экономика, Александр Лукашенко, Белоруссия
В Белоруссии введут единый порядок калькуляции себестоимости продукции
Минторг Белоруссии установит в стране единый порядок калькуляции себестоимости продукции
МИНСК, 20 окт – РИА Новости.
В Белоруссии будет установлен единый порядок калькуляции себестоимости производимой продукции, заявил
первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Иван Вежновец.
По его словам, будут четко определены документы, которые производители будут предоставлять в государственные органы для согласования повышения отпускных цен либо установления новых.
"В первую очередь вводится калькуляция себестоимости и прогноз изменения цены с четким обоснованием каждой позиции статьи затрат", - цитирует представителя МАРТ Sputnik Беларусь.
Один из таких документов - маркетинговое исследование. "Это сравнение цен на аналогичные товары, выпускаемые самим предприятием либо иными субъектами, работающими на рынке Беларуси. Важно, что это сравнение цен и с экспортной альтернативой, в том числе поставляемой самим субъектом на внешние рынки, для того чтобы не допускать злоупотреблений", - пояснил Вежновец.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. Правительство Белоруссии в среду подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространится на товары всей потребительской корзины - как белорусские, так и импортные.