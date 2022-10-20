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КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики - РИА Новости, 20.10.2022
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КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики
КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики - РИА Новости, 20.10.2022
КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель отметил ежедневные попытки нарушения воздушного пространства... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:46
2022-10-20T14:46
в мире
украина
белоруссия
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель отметил ежедневные попытки нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины."Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим по информационной составляющей, что ситуация в регионе осложняется. И в этом не вина Республики Беларусь. К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь", - цитирует слова главы КГБ информагентство Белта.
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в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
14:46 20.10.2022
 
КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики

КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить воздушное пространство республики

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель отметил ежедневные попытки нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины.
"Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим по информационной составляющей, что ситуация в регионе осложняется. И в этом не вина Республики Беларусь. К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь", - цитирует слова главы КГБ информагентство Белта.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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КГБ задержал украинского шпиона и двоих завербованных им белорусов
 
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