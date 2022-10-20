https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825380435.html

КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики

КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики - РИА Новости, 20.10.2022

КГБ Белоруссии заявил о попытках Украины нарушить границы республики

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель отметил ежедневные попытки нарушения воздушного пространства... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:46

2022-10-20T14:46

2022-10-20T14:46

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель отметил ежедневные попытки нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины."Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим по информационной составляющей, что ситуация в регионе осложняется. И в этом не вина Республики Беларусь. К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на южном нашем направлении. Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь", - цитирует слова главы КГБ информагентство Белта.

https://ria.ru/20221020/shpionazh-1825373176.html

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