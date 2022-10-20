11:48 20.10.2022 (обновлено: 12:04 20.10.2022)
Минск заявил о возможности попадания оружия для Киева в руки радикалов
СБ Белоруссии: западное вооружение для Киева может попасть радикалам через черные рынки
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что поставляемое Западом Киеву вооружение распродается на черных рынках и может попасть белорусским радикалам.
"Мы видим, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно утекает и распродается на черных рынках вооружений. И никто не даст гарантии, что эти вооружения не попадут в руки радикально настроенных наших граждан, готовых выступить на стороне деструктивных сил в вероятном внутреннем вооруженном конфликте на территории Беларуси", - сказал он в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте в четверг.
Вольфович пояснил, что такие "силы, готовые развязать кровавую бойню на белорусской земле, продолжают ковать в горниле украинского военного конфликта" - речь идет о националистических формированиях, которые воюют на территории Украины.
"Формы и способы применения такого рода националистических воинских формирований тоже известны. По опыту последних военных конфликтов они явно будут террористическими. Сами по себе националистические квазивоенные формирования существенной угрозы с военной точки зрения не представляют. Но под их флагом могут быть задействованы строевые воинские части и соединения западных стран. С точки зрения международного права очень сложно будет уличить их в участии в агрессии. Ведь в данном случае они будут заявлять, что "белорусы воюют против белорусов", - сказал госсекретарь.
Он добавил, что спровоцированный Западом конфликт на Украине несет риски и вызовы военной безопасности Белоруссии, а "беспрецедентная поддержка США и их союзниками Украины, непрекращающиеся финансовые вливания, накачивание украинской армии современными образцами вооружения и техники объективно ведут к затягиванию военного противостояния".