https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825313244.html

Минск заявил о возможности попадания оружия для Киева в руки радикалов

Минск заявил о возможности попадания оружия для Киева в руки радикалов - РИА Новости, 20.10.2022

Минск заявил о возможности попадания оружия для Киева в руки радикалов

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что поставляемое Западом Киеву вооружение распродается на черных рынках и может попасть... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:48

2022-10-20T11:48

2022-10-20T12:04

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что поставляемое Западом Киеву вооружение распродается на черных рынках и может попасть белорусским радикалам."Мы видим, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно утекает и распродается на черных рынках вооружений. И никто не даст гарантии, что эти вооружения не попадут в руки радикально настроенных наших граждан, готовых выступить на стороне деструктивных сил в вероятном внутреннем вооруженном конфликте на территории Беларуси", - сказал он в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте в четверг.Вольфович пояснил, что такие "силы, готовые развязать кровавую бойню на белорусской земле, продолжают ковать в горниле украинского военного конфликта" - речь идет о националистических формированиях, которые воюют на территории Украины."Формы и способы применения такого рода националистических воинских формирований тоже известны. По опыту последних военных конфликтов они явно будут террористическими. Сами по себе националистические квазивоенные формирования существенной угрозы с военной точки зрения не представляют. Но под их флагом могут быть задействованы строевые воинские части и соединения западных стран. С точки зрения международного права очень сложно будет уличить их в участии в агрессии. Ведь в данном случае они будут заявлять, что "белорусы воюют против белорусов", - сказал госсекретарь.Он добавил, что спровоцированный Западом конфликт на Украине несет риски и вызовы военной безопасности Белоруссии, а "беспрецедентная поддержка США и их союзниками Украины, непрекращающиеся финансовые вливания, накачивание украинской армии современными образцами вооружения и техники объективно ведут к затягиванию военного противостояния".

https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824618121.html

https://ria.ru/20221018/lukashenko-1824958984.html

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в мире, александр вольфович, украина, белоруссия, киев