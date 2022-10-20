https://ria.ru/20221020/azarov-1825311142.html
Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022
Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима базовой готовности, сообщает... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:40
2022-10-20T11:40
2022-10-20T11:40
самарская область
политика
дмитрий азаров
россия
владимир путин
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима базовой готовности, сообщает пресс-служба облправительства.Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Самарской области введен уровень базовой готовности."В четверг, 20 октября, состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в Самарской области в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Его работу возглавил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении."Президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным был принят ряд решений, закрепленных в указах президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности. В этой связи мы с вами обязаны принять целый ряд решений и мер. Для координации всех действий по оперативному межведомственному взаимодействию президентом поручено создать оперативный штаб. Решение принято. Я благодарю присутствующих коллег из федеральных органов за быстрое согласование проекта документа – постановление о создании штаба подписано", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор подчеркнул, что ключевая задача оперативного штаба состоит в том, чтобы "обеспечить четкую, слаженную работу органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур". "Коллеги, опыт такой штабной работы у нас есть: и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности, и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20221018/albom-1824880792.html
https://ria.ru/20221015/aviakor-1824276060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самарская область, политика, дмитрий азаров, россия, владимир путин
Самарская область, Политика, Дмитрий Азаров, Россия, Владимир Путин
Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
Глава Самарской области Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности
САМАРА, 20 окт - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима базовой готовности, сообщает
пресс-служба облправительства.
Президент России Владимир Путин
подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Самарской области введен уровень базовой готовности.
"В четверг, 20 октября, состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в Самарской области в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Его работу возглавил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
"Президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным был принят ряд решений, закрепленных в указах президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности. В этой связи мы с вами обязаны принять целый ряд решений и мер. Для координации всех действий по оперативному межведомственному взаимодействию президентом поручено создать оперативный штаб. Решение принято. Я благодарю присутствующих коллег из федеральных органов за быстрое согласование проекта документа – постановление о создании штаба подписано", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что ключевая задача оперативного штаба состоит в том, чтобы "обеспечить четкую, слаженную работу органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур". "Коллеги, опыт такой штабной работы у нас есть: и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности, и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке", - приводит слова Азарова пресс-служба.