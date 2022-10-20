https://ria.ru/20221020/azarov-1825311142.html

Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности

Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности - РИА Новости, 20.10.2022

Азаров возглавил оперштаб после введения режима базовой готовности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима базовой готовности, сообщает... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:40

2022-10-20T11:40

2022-10-20T11:40

самарская область

политика

дмитрий азаров

россия

владимир путин

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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел первое заседание оперативного штаба, созданного в регионе после введения режима базовой готовности, сообщает пресс-служба облправительства.Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Самарской области введен уровень базовой готовности."В четверг, 20 октября, состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в Самарской области в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Его работу возглавил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении."Президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным был принят ряд решений, закрепленных в указах президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности. В этой связи мы с вами обязаны принять целый ряд решений и мер. Для координации всех действий по оперативному межведомственному взаимодействию президентом поручено создать оперативный штаб. Решение принято. Я благодарю присутствующих коллег из федеральных органов за быстрое согласование проекта документа – постановление о создании штаба подписано", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор подчеркнул, что ключевая задача оперативного штаба состоит в том, чтобы "обеспечить четкую, слаженную работу органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур". "Коллеги, опыт такой штабной работы у нас есть: и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности, и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221018/albom-1824880792.html

https://ria.ru/20221015/aviakor-1824276060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самарская область, политика, дмитрий азаров, россия, владимир путин