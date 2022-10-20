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Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели - РИА Новости, 20.10.2022
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Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели
Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели - РИА Новости, 20.10.2022
Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели
У автомобилистов Москвы есть в запасе почти две недели, чтобы безопасно ездить на летней резине сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:32
2022-10-20T16:20
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У автомобилистов Москвы есть в запасе почти две недели, чтобы безопасно ездить на летней резине сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У столичных автомобилистов еще есть в запасе почти пару недель, чтобы безопасно эксплуатировать летнюю резину. Более точные сроки будут представлены в начале ноября", - сказал Тишковец. Он напомнил, что главным критерием является среднесуточная температура ― ее устойчивый переход на протяжении пяти дней через отметку плюс 5 в сторону понижения."Октябрь в Центральной России идет по графику относительно теплого и влажного месяца – средняя температура воздуха почти на 2 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало уже 83% от всего месячного объема. Среднесуточная температура воздуха практически еще ни разу не была ниже критериального для автомобилистов значения в плюс 5 градусов", - рассказал Тишковец.Собеседник агентства добавил, что в пятницу воздух под утро остынет до минус 2 - плюс 3, после полудня плюс 3 - плюс 8 и местами пойдет слабый дождь. В выходные днем чуть теплее - плюс 4 - плюс 9, ночами, за счет плотной облачности, не ниже нуля - плюс 5. При этом в субботу существенные осадки маловероятны, а в воскресенье, в светлое время суток, пройдут обложные дожди."Следующая, финальная неделя октября станет, по всей видимости, заключительной в сезоне автомобильной осени. Хотя среднесуточная температура в отдельные дни и окажется чуть ниже плюс 5, но основные осадки, которые пройдут преимущественно во второй половине недели, по-прежнему ожидаются в жидком агрегатном состоянии, то есть в виде дождей", - уточнил он.
https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
15:32 20.10.2022 (обновлено: 16:20 20.10.2022)
 
Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели

Синоптик Тишковец: у московских автомобилистов есть две недели для езды на летних шинах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У автомобилистов Москвы есть в запасе почти две недели, чтобы безопасно ездить на летней резине сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У столичных автомобилистов еще есть в запасе почти пару недель, чтобы безопасно эксплуатировать летнюю резину. Более точные сроки будут представлены в начале ноября", - сказал Тишковец. Он напомнил, что главным критерием является среднесуточная температура ― ее устойчивый переход на протяжении пяти дней через отметку плюс 5 в сторону понижения.
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"Октябрь в Центральной России идет по графику относительно теплого и влажного месяца – средняя температура воздуха почти на 2 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало уже 83% от всего месячного объема. Среднесуточная температура воздуха практически еще ни разу не была ниже критериального для автомобилистов значения в плюс 5 градусов", - рассказал Тишковец.
Собеседник агентства добавил, что в пятницу воздух под утро остынет до минус 2 - плюс 3, после полудня плюс 3 - плюс 8 и местами пойдет слабый дождь. В выходные днем чуть теплее - плюс 4 - плюс 9, ночами, за счет плотной облачности, не ниже нуля - плюс 5. При этом в субботу существенные осадки маловероятны, а в воскресенье, в светлое время суток, пройдут обложные дожди.
"Следующая, финальная неделя октября станет, по всей видимости, заключительной в сезоне автомобильной осени. Хотя среднесуточная температура в отдельные дни и окажется чуть ниже плюс 5, но основные осадки, которые пройдут преимущественно во второй половине недели, по-прежнему ожидаются в жидком агрегатном состоянии, то есть в виде дождей", - уточнил он.
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