https://ria.ru/20221020/avtomobili-1825396764.html

Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели

Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели - РИА Новости, 20.10.2022

Синоптик призвал московских автомобилистов сменить шины за две недели

У автомобилистов Москвы есть в запасе почти две недели, чтобы безопасно ездить на летней резине сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:32

2022-10-20T15:32

2022-10-20T16:20

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. У автомобилистов Москвы есть в запасе почти две недели, чтобы безопасно ездить на летней резине сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У столичных автомобилистов еще есть в запасе почти пару недель, чтобы безопасно эксплуатировать летнюю резину. Более точные сроки будут представлены в начале ноября", - сказал Тишковец. Он напомнил, что главным критерием является среднесуточная температура ― ее устойчивый переход на протяжении пяти дней через отметку плюс 5 в сторону понижения."Октябрь в Центральной России идет по графику относительно теплого и влажного месяца – средняя температура воздуха почти на 2 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало уже 83% от всего месячного объема. Среднесуточная температура воздуха практически еще ни разу не была ниже критериального для автомобилистов значения в плюс 5 градусов", - рассказал Тишковец.Собеседник агентства добавил, что в пятницу воздух под утро остынет до минус 2 - плюс 3, после полудня плюс 3 - плюс 8 и местами пойдет слабый дождь. В выходные днем чуть теплее - плюс 4 - плюс 9, ночами, за счет плотной облачности, не ниже нуля - плюс 5. При этом в субботу существенные осадки маловероятны, а в воскресенье, в светлое время суток, пройдут обложные дожди."Следующая, финальная неделя октября станет, по всей видимости, заключительной в сезоне автомобильной осени. Хотя среднесуточная температура в отдельные дни и окажется чуть ниже плюс 5, но основные осадки, которые пройдут преимущественно во второй половине недели, по-прежнему ожидаются в жидком агрегатном состоянии, то есть в виде дождей", - уточнил он.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

https://ria.ru/20221013/osen-1823551651.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, евгений тишковец