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Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России - РИА Новости, 20.10.2022
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Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России
Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России - РИА Новости, 20.10.2022
Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России
Австралия продлевает на год завышенный 35-процентный тариф на импорт товаров из России и Белоруссии из-за событий на Украине, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:17
2022-10-20T14:17
экономика
россия
белоруссия
австралия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Австралия продлевает на год завышенный 35-процентный тариф на импорт товаров из России и Белоруссии из-за событий на Украине, говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении министров иностранных дел Пенни Вонга и торговли и туризма Дона Фаррелла."Австралийское правительство продляет действие штрафного тарифа на товары, импортированные из России и Белоруссии, на дальнейшие 12 месяцев, до октября 2023 года", - отмечается в заявлении.По словам его авторов, в отношении России и Белоруссии действует 35-процентный тариф на импорт их товаров наряду с полным запрещением импорта энергоресурсов.Правительство Австралии также распорядилось отказывать в предоставлении займов и прочей финансовой поддержки торговли с Россией и Белоруссией, а также инвестиций в этих странах.
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экономика, россия, белоруссия, австралия
Экономика, Россия, Белоруссия, Австралия
14:17 20.10.2022
 
Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России

Австралия объявила о продлении на год завышенных пошлин на товары из России и Белоруссии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии у здания МИД РФ
Государственный флаг Австралии у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии у здания МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Австралия продлевает на год завышенный 35-процентный тариф на импорт товаров из России и Белоруссии из-за событий на Украине, говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении министров иностранных дел Пенни Вонга и торговли и туризма Дона Фаррелла.
"Австралийское правительство продляет действие штрафного тарифа на товары, импортированные из России и Белоруссии, на дальнейшие 12 месяцев, до октября 2023 года", - отмечается в заявлении.
По словам его авторов, в отношении России и Белоруссии действует 35-процентный тариф на импорт их товаров наряду с полным запрещением импорта энергоресурсов.
Правительство Австралии также распорядилось отказывать в предоставлении займов и прочей финансовой поддержки торговли с Россией и Белоруссией, а также инвестиций в этих странах.
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:40
Российский дипломат осудил постпреда Австралии за антироссийскую риторику
 
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