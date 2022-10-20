https://ria.ru/20221020/avstraliya-1825371482.html

Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России

Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России - РИА Новости, 20.10.2022

Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на импорт из России

Австралия продлевает на год завышенный 35-процентный тариф на импорт товаров из России и Белоруссии из-за событий на Украине, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:17

2022-10-20T14:17

2022-10-20T14:17

экономика

россия

белоруссия

австралия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Австралия продлевает на год завышенный 35-процентный тариф на импорт товаров из России и Белоруссии из-за событий на Украине, говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении министров иностранных дел Пенни Вонга и торговли и туризма Дона Фаррелла."Австралийское правительство продляет действие штрафного тарифа на товары, импортированные из России и Белоруссии, на дальнейшие 12 месяцев, до октября 2023 года", - отмечается в заявлении.По словам его авторов, в отношении России и Белоруссии действует 35-процентный тариф на импорт их товаров наряду с полным запрещением импорта энергоресурсов.Правительство Австралии также распорядилось отказывать в предоставлении займов и прочей финансовой поддержки торговли с Россией и Белоруссией, а также инвестиций в этих странах.

https://ria.ru/20221018/osuzhdenie-1824895353.html

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белоруссия

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экономика, россия, белоруссия, австралия