Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) традиционно отмечается 20 октября. Именно в этот день в 1961 году в Амстердаме (Нидерланды) была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations, IFATCA).Безопасность пассажиров в небе зависит не только от пилотов, надежности самолета, технического персонала авиакомпании, но и от авиадиспетчеров. Работа авиадиспетчера требует высочайшего профессионализма, ответственности, психологической устойчивости. На представителей этой профессии возложена огромная ответственность за безопасность тех, кто находится в небе.Авиадиспетчер – специалист, осуществляющий управление воздушным движением с земли. Его главная функция – обеспечение безопасного, упорядоченного и регулярного движения воздушных судов (ВС) в пределах установленной для него зоны ответственности. Авиадиспетчер информирует экипажи воздушных судов об обстановке по маршруту полета и на аэродромах, предоставляет метеорологическую информацию, поддерживает радиосвязь с пилотами в соответствии с правилами радиообмена. Он также вводит в автоматизированные системы управления воздушным движением необходимые данные для оценки воздушной обстановки.Именно авиадиспетчер принимает меры для поддержания безопасности при возникновении сложной ситуации в воздухе и особых случаях полета путем обеспечения безопасных интервалов продольного, вертикального и бокового эшелонирования. Другие функции авиадиспетчера – спрямление маршрута, управление движением ВС с малым остатком топлива, создание безопасных интервалов между ВС. Он также осуществляет контроль над работой средств радиотехнического оборудования и связи, направляет при необходимости воздушные суда на запасные аэродромы, оказывает помощь экипажам при попадании воздушных судов в опасные для полетов метеоусловия – грозовые фронты, циклоны. Кроме того, авиадиспетчеры координируют организацию поисково-спасательных работ, в которых задействована авиация. Основа основ профессии авиадиспетчера – английский язык, математика, пространственное мышление. Знание языка помогает понимать и давать указания пилотам разных авиакомпаний, совершающих посадку, математика развивает память, мышление – видеть в 3D формате, как самолеты летят в воздухе. В процессе работы авиадиспетчеры держат в голове множество информации одновременно для нескольких самолетов.Большинство российских авиадиспетчеров являются сотрудниками национального провайдера аэронавигационного обслуживания – ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Обслуживание воздушного движения осуществляется оперативными органами, включающими в себя Главный центр Единой системы организации воздушного движения, семь зональных, 23 районных (из них 12 с правом планирования, координирования и выдачи разрешений на использование воздушного пространства). Единая система организации воздушного движения РФ взаимодействует с 21 сопредельным государством.Организация воздушного пространства позволяет осуществлять обслуживание воздушного движения на 928 воздушных трассах, проходящих над территорией РФ и открытыми водами, где ответственность за организацию ОВД возложена на Россию общей протяженностью свыше 700 тысяч километров. В профессии авиадиспетчера есть несколько специальностей. Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта составляет суточный план полетов. Диспетчер пункта обслуживания вылета Delivery выдает разрешение на полет по заявленному в представленном плане маршруту, отталкиваясь от информации, заблаговременно подготовленной диспетчером аэродромного диспетчерского пункта.Диспетчер руления управляет движением воздушных судов и аэродромных служб по территории аэродрома. Именно он разрешает запуск двигателей самолета, руководит движением по рулежным дорожкам и дает команду выруливать на предварительный старт перед взлетно-посадочной полосой (ВПП).Диспетчеры старта и посадки руководят на ВПП взлетающими и приземляющимися воздушными судами, дают команду занять исполнительный старт и начать взлет, разрешают посадку. Диспетчер круга выдает разрешения на выполнение захода на посадку прилетающим ВС и указания о первоначальном наборе высоты вылетающим.Диспетчер подхода определяет очередность захода на посадку, занимается построением необходимых интервалов эшелонирования при посадке и взлете. Диспетчер районного центра контролирует движение ВС в пределах, установленных для него границ в горизонтальной плоскости как по воздушным трассам, проходящим через его зону ответственности, так и вне этих трасс. Его рабочее место – в центре управления полетами (ЦУП).Также есть еще и диспетчеры пункта местных воздушных линий, местного диспетчерского пункта, диспетчеры-информаторы. Они руководят полетами и предоставляют ВС полетную информацию вдали от крупных авиаузлов и трасс с интенсивным движением.Получить профессию авиационного диспетчера в России можно в специализированных высших и средних учебных заведениях – Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, Авиационно-транспортном колледже при этом университете, а также в красноярском филиале этого университета; Московском государственном техническом университете гражданской авиации и Рыльском авиационном техническом колледже – филиале этого университета; Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации и Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского – филиале этого училища.Ведущим учебным центром дополнительного профессионального образования единой системы организации воздушного движения РФ является некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт аэронавигации". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

