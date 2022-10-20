https://ria.ru/20221020/aviadispetcher-1824824131.html
Международный день авиадиспетчера
Международный день авиадиспетчера - РИА Новости, 20.10.2022
Международный день авиадиспетчера
Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) традиционно отмечается 20 октября. Именно в этот день в 1961 году в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T02:05
2022-10-20T02:05
2022-10-20T02:05
справки
в мире
международный день авиадиспетчера
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Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) традиционно отмечается 20 октября. Именно в этот день в 1961 году в Амстердаме (Нидерланды) была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations, IFATCA).Безопасность пассажиров в небе зависит не только от пилотов, надежности самолета, технического персонала авиакомпании, но и от авиадиспетчеров. Работа авиадиспетчера требует высочайшего профессионализма, ответственности, психологической устойчивости. На представителей этой профессии возложена огромная ответственность за безопасность тех, кто находится в небе.Авиадиспетчер – специалист, осуществляющий управление воздушным движением с земли. Его главная функция – обеспечение безопасного, упорядоченного и регулярного движения воздушных судов (ВС) в пределах установленной для него зоны ответственности. Авиадиспетчер информирует экипажи воздушных судов об обстановке по маршруту полета и на аэродромах, предоставляет метеорологическую информацию, поддерживает радиосвязь с пилотами в соответствии с правилами радиообмена. Он также вводит в автоматизированные системы управления воздушным движением необходимые данные для оценки воздушной обстановки.Именно авиадиспетчер принимает меры для поддержания безопасности при возникновении сложной ситуации в воздухе и особых случаях полета путем обеспечения безопасных интервалов продольного, вертикального и бокового эшелонирования. Другие функции авиадиспетчера – спрямление маршрута, управление движением ВС с малым остатком топлива, создание безопасных интервалов между ВС. Он также осуществляет контроль над работой средств радиотехнического оборудования и связи, направляет при необходимости воздушные суда на запасные аэродромы, оказывает помощь экипажам при попадании воздушных судов в опасные для полетов метеоусловия – грозовые фронты, циклоны. Кроме того, авиадиспетчеры координируют организацию поисково-спасательных работ, в которых задействована авиация. Основа основ профессии авиадиспетчера – английский язык, математика, пространственное мышление. Знание языка помогает понимать и давать указания пилотам разных авиакомпаний, совершающих посадку, математика развивает память, мышление – видеть в 3D формате, как самолеты летят в воздухе. В процессе работы авиадиспетчеры держат в голове множество информации одновременно для нескольких самолетов.Большинство российских авиадиспетчеров являются сотрудниками национального провайдера аэронавигационного обслуживания – ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Обслуживание воздушного движения осуществляется оперативными органами, включающими в себя Главный центр Единой системы организации воздушного движения, семь зональных, 23 районных (из них 12 с правом планирования, координирования и выдачи разрешений на использование воздушного пространства). Единая система организации воздушного движения РФ взаимодействует с 21 сопредельным государством.Организация воздушного пространства позволяет осуществлять обслуживание воздушного движения на 928 воздушных трассах, проходящих над территорией РФ и открытыми водами, где ответственность за организацию ОВД возложена на Россию общей протяженностью свыше 700 тысяч километров. В профессии авиадиспетчера есть несколько специальностей. Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта составляет суточный план полетов. Диспетчер пункта обслуживания вылета Delivery выдает разрешение на полет по заявленному в представленном плане маршруту, отталкиваясь от информации, заблаговременно подготовленной диспетчером аэродромного диспетчерского пункта.Диспетчер руления управляет движением воздушных судов и аэродромных служб по территории аэродрома. Именно он разрешает запуск двигателей самолета, руководит движением по рулежным дорожкам и дает команду выруливать на предварительный старт перед взлетно-посадочной полосой (ВПП).Диспетчеры старта и посадки руководят на ВПП взлетающими и приземляющимися воздушными судами, дают команду занять исполнительный старт и начать взлет, разрешают посадку. Диспетчер круга выдает разрешения на выполнение захода на посадку прилетающим ВС и указания о первоначальном наборе высоты вылетающим.Диспетчер подхода определяет очередность захода на посадку, занимается построением необходимых интервалов эшелонирования при посадке и взлете. Диспетчер районного центра контролирует движение ВС в пределах, установленных для него границ в горизонтальной плоскости как по воздушным трассам, проходящим через его зону ответственности, так и вне этих трасс. Его рабочее место – в центре управления полетами (ЦУП).Также есть еще и диспетчеры пункта местных воздушных линий, местного диспетчерского пункта, диспетчеры-информаторы. Они руководят полетами и предоставляют ВС полетную информацию вдали от крупных авиаузлов и трасс с интенсивным движением.Получить профессию авиационного диспетчера в России можно в специализированных высших и средних учебных заведениях – Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, Авиационно-транспортном колледже при этом университете, а также в красноярском филиале этого университета; Московском государственном техническом университете гражданской авиации и Рыльском авиационном техническом колледже – филиале этого университета; Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации и Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского – филиале этого училища.Ведущим учебным центром дополнительного профессионального образования единой системы организации воздушного движения РФ является некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт аэронавигации". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, в мире, международный день авиадиспетчера
Справки, В мире, Международный день авиадиспетчера
Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) традиционно отмечается 20 октября
. Именно в этот день в 1961 году в Амстердаме (Нидерланды) была создана
Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations, IFATCA).
Безопасность пассажиров в небе зависит не только от пилотов, надежности самолета, технического персонала авиакомпании, но и от авиадиспетчеров. Работа авиадиспетчера требует
высочайшего профессионализма, ответственности, психологической устойчивости. На представителей этой профессии возложена огромная ответственность за безопасность тех, кто находится в небе.
Авиадиспетчер – специалист, осуществляющий управление воздушным движением с земли. Его главная функция – обеспечение безопасного, упорядоченного и регулярного движения воздушных судов (ВС) в пределах установленной для него зоны ответственности. Авиадиспетчер информирует экипажи воздушных судов об обстановке по маршруту полета и на аэродромах, предоставляет метеорологическую информацию, поддерживает радиосвязь с пилотами в соответствии с правилами радиообмена. Он также вводит в автоматизированные системы управления воздушным движением необходимые данные для оценки воздушной обстановки.
Именно авиадиспетчер принимает меры для поддержания безопасности при возникновении сложной ситуации в воздухе и особых случаях полета путем обеспечения безопасных интервалов продольного, вертикального и бокового эшелонирования. Другие функции авиадиспетчера – спрямление маршрута, управление движением ВС с малым остатком топлива, создание безопасных интервалов между ВС. Он также осуществляет контроль над работой средств радиотехнического оборудования и связи, направляет при необходимости воздушные суда на запасные аэродромы, оказывает помощь экипажам при попадании воздушных судов в опасные для полетов метеоусловия – грозовые фронты, циклоны. Кроме того, авиадиспетчеры координируют организацию поисково-спасательных работ, в которых задействована авиация.
Основа основ
профессии авиадиспетчера – английский язык, математика, пространственное мышление. Знание языка помогает понимать и давать указания пилотам разных авиакомпаний, совершающих посадку, математика развивает память, мышление – видеть в 3D формате, как самолеты летят в воздухе. В процессе работы авиадиспетчеры держат в голове множество информации одновременно для нескольких самолетов.
Большинство российских авиадиспетчеров являются сотрудниками
национального провайдера аэронавигационного обслуживания – ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". Обслуживание воздушного движения осуществляется оперативными органами, включающими в себя Главный центр Единой системы организации воздушного движения, семь зональных, 23 районных (из них 12 с правом планирования, координирования и выдачи разрешений на использование воздушного пространства). Единая система организации воздушного движения РФ взаимодействует с 21 сопредельным государством.
Организация воздушного пространства позволяет
осуществлять обслуживание воздушного движения на 928 воздушных трассах, проходящих над территорией РФ и открытыми водами, где ответственность за организацию ОВД возложена на Россию общей протяженностью свыше 700 тысяч километров.
В профессии авиадиспетчера есть несколько специальностей. Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта составляет суточный план полетов. Диспетчер пункта обслуживания вылета Delivery выдает разрешение на полет по заявленному в представленном плане маршруту, отталкиваясь от информации, заблаговременно подготовленной диспетчером аэродромного диспетчерского пункта.
Диспетчер руления управляет движением воздушных судов и аэродромных служб по территории аэродрома. Именно он разрешает запуск двигателей самолета, руководит движением по рулежным дорожкам и дает команду выруливать на предварительный старт перед взлетно-посадочной полосой (ВПП).
Диспетчеры старта и посадки руководят на ВПП взлетающими и приземляющимися воздушными судами, дают команду занять исполнительный старт и начать взлет, разрешают посадку. Диспетчер круга выдает разрешения на выполнение захода на посадку прилетающим ВС и указания о первоначальном наборе высоты вылетающим.
Диспетчер подхода определяет очередность захода на посадку, занимается построением необходимых интервалов эшелонирования при посадке и взлете. Диспетчер районного центра контролирует движение ВС в пределах, установленных для него границ в горизонтальной плоскости как по воздушным трассам, проходящим через его зону ответственности, так и вне этих трасс. Его рабочее место – в центре управления полетами (ЦУП).
Также есть еще и диспетчеры
пункта местных воздушных линий, местного диспетчерского пункта, диспетчеры-информаторы. Они руководят полетами и предоставляют ВС полетную информацию вдали от крупных авиаузлов и трасс с интенсивным движением.
Получить профессию авиационного диспетчера в России можно в специализированных высших и средних учебных заведениях – Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, Авиационно-транспортном колледже при этом университете, а также в красноярском филиале этого университета; Московском государственном техническом университете гражданской авиации и Рыльском авиационном техническом колледже – филиале этого университета; Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации и Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского – филиале этого училища.
Ведущим учебным центром дополнительного профессионального образования единой системы организации воздушного движения РФ является некоммерческое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Институт аэронавигации".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников