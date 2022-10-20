Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе
Премьер Армении Пашинян не исключил продление сроков миссии ЕС на границе с Азербайджаном
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил рассмотрения вопроса о продлении сроков миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.
Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном.
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"Изначально запланировано, что гражданская миссия ЕС будет работать два месяца. В экспертном сообществе звучат мнения, что ее сроки нужно продлить или сделать ее постоянной. Я не уверен в этом, но в любом случае общество и эксперты обсуждают такое, и если мы увидим подобную возможность или необходимость, не исключено, что рассмотрим вопрос более глубоко", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
Он заявил, что основная группа гражданской миссии в составе 40 человек скоро прибудет в Армению.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".
В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.
В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.