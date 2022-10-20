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Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе - РИА Новости, 20.10.2022
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Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе
Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе - РИА Новости, 20.10.2022
Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил рассмотрения вопроса о продлении сроков миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:08
2022-10-20T11:08
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил рассмотрения вопроса о продлении сроков миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном."Изначально запланировано, что гражданская миссия ЕС будет работать два месяца. В экспертном сообществе звучат мнения, что ее сроки нужно продлить или сделать ее постоянной. Я не уверен в этом, но в любом случае общество и эксперты обсуждают такое, и если мы увидим подобную возможность или необходимость, не исключено, что рассмотрим вопрос более глубоко", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.Он заявил, что основная группа гражданской миссии в составе 40 человек скоро прибудет в Армению.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20221017/turtsiya-1824604561.html
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в мире, никол пашинян, жозеп боррель, армения, азербайджан, евросоюз
В мире, Никол Пашинян, Жозеп Боррель, Армения, Азербайджан, Евросоюз
11:08 20.10.2022
 
Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе

Премьер Армении Пашинян не исключил продление сроков миссии ЕС на границе с Азербайджаном

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил рассмотрения вопроса о продлении сроков миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.
Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном.
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"Изначально запланировано, что гражданская миссия ЕС будет работать два месяца. В экспертном сообществе звучат мнения, что ее сроки нужно продлить или сделать ее постоянной. Я не уверен в этом, но в любом случае общество и эксперты обсуждают такое, и если мы увидим подобную возможность или необходимость, не исключено, что рассмотрим вопрос более глубоко", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
Он заявил, что основная группа гражданской миссии в составе 40 человек скоро прибудет в Армению.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".
В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.
В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.
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В миреНикол ПашинянЖозеп БоррельАрменияАзербайджанЕвросоюз
 
 
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