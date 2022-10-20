https://ria.ru/20221020/armeniya-1825298293.html

Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе

Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе - РИА Новости, 20.10.2022

Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил рассмотрения вопроса о продлении сроков миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:08

2022-10-20T11:08

2022-10-20T11:08

в мире

никол пашинян

жозеп боррель

армения

азербайджан

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_24eff7756ef6d29c5f80470048f48f06.jpg

ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил рассмотрения вопроса о продлении сроков миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном."Изначально запланировано, что гражданская миссия ЕС будет работать два месяца. В экспертном сообществе звучат мнения, что ее сроки нужно продлить или сделать ее постоянной. Я не уверен в этом, но в любом случае общество и эксперты обсуждают такое, и если мы увидим подобную возможность или необходимость, не исключено, что рассмотрим вопрос более глубоко", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.Он заявил, что основная группа гражданской миссии в составе 40 человек скоро прибудет в Армению.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20221017/turtsiya-1824604561.html

https://ria.ru/20221018/napadenie-1824903496.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никол пашинян, жозеп боррель, армения, азербайджан, евросоюз