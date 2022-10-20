https://ria.ru/20221020/arkheologiya-1825440226.html

Найдена одна из древнейших карт звездного неба

Найдена одна из древнейших карт звездного неба - РИА Новости, 20.10.2022

Найдена одна из древнейших карт звездного неба

Ученые нашли одну из древнейших карт звездного неба. Это звездный каталог Гиппарха 129 года до нашей эры. Он считался утерянным на протяжении 2000 лет, пишет... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:04

2022-10-20T18:04

2022-10-20T18:24

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ученые нашли одну из древнейших карт звездного неба. Это звездный каталог Гиппарха 129 года до нашей эры. Он считался утерянным на протяжении 2000 лет, пишет Daily Mail. О нем было известно только по ссылкам в более поздних работах. Сейчас же обнаружили отрывки из текста. Они были под рукописью из монастыря Святой Екатерины в Египте, манускрипт принадлежит Музею Библии в Вашингтоне. Вероятно, запись соскоблили с пергамента и использовали его повторно. При помощи современных технологий ученым удалось ее визуализировать и прочесть. Исследователи утверждают, что указанные координаты в найденном документе, совпадают с расположением звезд в 129 году до нашей эры. О Гиппархе известно не так много. Он родился в Никее, городе в Малой Азии, на месте которого сейчас турецкий Изник, а умер на Родосе. На него оказали влияние мыслители-досократики, а также египетские и вавилонские источники. Почти всего труды астронома были утеряны. Но они упоминаются в работах других авторов. Например, в "Альмагесте" Клавдия Птолемея.

https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет, родос