https://ria.ru/20221020/aktivnost-1825522900.html

Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ

Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ - РИА Новости, 20.10.2022

Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ

Восстановление производственной активности российских компаний, которое отмечалось с мая, приостановилось в октябре, говорится в информационно-аналитическом... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:38

2022-10-20T22:38

2022-10-20T23:05

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Восстановление производственной активности российских компаний, которое отмечалось с мая, приостановилось в октябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий"."Восстановление производственной активности компаний, отмечавшееся с мая текущего года, в октябре приостановилось. Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, однако были выше локальных минимумов марта – апреля текущего года. Каждый четвертый респондент отмечал сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства", - сказано в документе.При этом в октябре оценки бизнес-климата ухудшились после шести месяцев их роста, показал индикатор бизнес-климата, который ЦБ составил по итогам мониторинга. Показатель впервые с июня вернулся в отрицательную зону и составил -1,2 пункта (после 2 пунктов в сентябре)."Наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата (в части как текущей ситуации, так и ожиданий) отмечены в строительстве и торговле. Это во многом связано с резким снижением спроса в этих отраслях на фоне сдержанных потребительских настроений домохозяйств", - отмечает регулятор.

https://ria.ru/20221014/sbp-1823950379.html

https://ria.ru/20221017/predpriyatiya-1824081417.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)