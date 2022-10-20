https://ria.ru/20221020/aktivnost-1825522900.html
Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ
Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ - РИА Новости, 20.10.2022
Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ
Восстановление производственной активности российских компаний, которое отмечалось с мая, приостановилось в октябре, говорится в информационно-аналитическом... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:38
2022-10-20T22:38
2022-10-20T23:05
экономика
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Восстановление производственной активности российских компаний, которое отмечалось с мая, приостановилось в октябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий"."Восстановление производственной активности компаний, отмечавшееся с мая текущего года, в октябре приостановилось. Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, однако были выше локальных минимумов марта – апреля текущего года. Каждый четвертый респондент отмечал сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства", - сказано в документе.При этом в октябре оценки бизнес-климата ухудшились после шести месяцев их роста, показал индикатор бизнес-климата, который ЦБ составил по итогам мониторинга. Показатель впервые с июня вернулся в отрицательную зону и составил -1,2 пункта (после 2 пунктов в сентябре)."Наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата (в части как текущей ситуации, так и ожиданий) отмечены в строительстве и торговле. Это во многом связано с резким снижением спроса в этих отраслях на фоне сдержанных потребительских настроений домохозяйств", - отмечает регулятор.
https://ria.ru/20221014/sbp-1823950379.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
22:38 20.10.2022 (обновлено: 23:05 20.10.2022)
Оценки предприятий России по объемам выпуска вновь ухудшились, заявили в ЦБ
Центробанк: восстановление производственной активности компаний приостановилось в октябре
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Восстановление производственной активности российских компаний, которое отмечалось с мая, приостановилось в октябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий".
"Восстановление производственной активности компаний, отмечавшееся с мая текущего года, в октябре приостановилось. Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, однако были выше локальных минимумов марта – апреля текущего года. Каждый четвертый респондент отмечал сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства", - сказано в документе.
При этом в октябре оценки бизнес-климата ухудшились после шести месяцев их роста, показал индикатор бизнес-климата, который ЦБ составил по итогам мониторинга. Показатель впервые с июня вернулся в отрицательную зону и составил -1,2 пункта (после 2 пунктов в сентябре).
"Наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата (в части как текущей ситуации, так и ожиданий) отмечены в строительстве и торговле. Это во многом связано с резким снижением спроса в этих отраслях на фоне сдержанных потребительских настроений домохозяйств", - отмечает регулятор.