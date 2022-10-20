https://ria.ru/20221020/agressiya-1825347373.html

В Белоруссии заявили, что явных признаков подготовки Запада к агрессии нет

В Белоруссии заявили, что явных признаков подготовки Запада к агрессии нет - РИА Новости, 20.10.2022

В Белоруссии заявили, что явных признаков подготовки Запада к агрессии нет

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на данный момент не наблюдается явных признаков непосредственной подготовки Западом к агрессии,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:15

2022-10-20T13:15

2022-10-20T13:15

александр вольфович

белоруссия

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совет безопасности белоруссии

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МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на данный момент не наблюдается явных признаков непосредственной подготовки Западом к агрессии, но такая опасность остается."Несмотря на отсутствие в настоящее время явных признаков непосредственной подготовки к развязыванию агрессии, опасность возможного задействования развернутых у наших границ войск против Беларуси остается. Подтверждением этому является беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе", - заявил Вольфович изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте в четверг.Он высказал убежденность, что "развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника". Вольфович привел данные, что в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тысяч военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 35 тысяч в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрировано в Польше и странах Балтии. Помимо сухопутной, в европейской зоне созданы авиационная и военно-морская группировки, которые насчитывают свыше 2200 боевых самолетов, в том числе в сопредельных странах — около 150.Он обратил внимание на рост интенсивности проводимых учений Западом с одновременным увеличением количества привлекаемых сил и средств, полеты на постоянной основе американской стратегической бомбардировочной авиации в воздушном пространстве соседних с Белоруссией стран, ударные темпы развития военной инфраструктуры, включая модернизацию военных аэродромов Польши и стран Балтии, военно-морских баз, реконструкцию учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО."В целом уже сегодня созданная инфраструктура обеспечивает оперативную переброску и размещение войск с континентальной части США численностью до дивизии и эскадрильи боевой авиации. То есть более 20 тысяч человек. Не говоря о том, что приведение в готовность к применению американской базы противоракетной обороны в Польше может существенно нарушить существующий баланс сил в регионе. Стоящие на ее вооружении пусковые установки способны не только бороться с воздушными целями, но и нанести серьезный удар как по всей территории Беларуси, так и по большей части европейской территории России", - сказал госсекретарь.Он подчеркнул, что в складывающейся обстановке Белоруссией упор сделан на реализации целого комплекса мер стратегического сдерживания - как несилового, так и силового характера. По словам Вольфовича, белорусские войска выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме, ведется разведка и обмен разведывательной информацией с союзниками, предусмотрены меры по пресечению любых провокаций в приграничном пространстве, надежно прикрываются южные рубежи, идет поэтапное развертывание региональной группировки войск с РФ.

https://ria.ru/20221020/zapad-1825319981.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр вольфович, белоруссия, в мире, совет безопасности белоруссии