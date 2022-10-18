Рейтинг@Mail.ru
Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022" - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221018/zolotoyorel-1824876172.html
Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022"
Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022" - РИА Новости, 18.10.2022
Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022"
Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист 21-й кинопремии "Золотой орел", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:53
2022-10-18T15:53
культура
новости культуры
петр тодоровский
александр баршак
борис акопов (режиссер)
россия
мосфильм
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821652917_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3eb254081fb7273ed09550746a218c84.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист 21-й кинопремии "Золотой орел", сообщает пресс-служба.В длинный список в категории "Лучший игровой фильм" вошли 50 картин. Среди них "1941. Крылья над Берлином" Константина Буслова, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Красная шапочка" Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артема Аксененко, "Кэт" Бориса Акопова, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкова, "Сердце пармы" Антона Мегердичева и другие.Нововведение этого года — добавление номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала". Среди артисток претендентами на награду стали Дарья Урсуляк ("Бег улиток"), Елизавета Боярская ("Без правил"), Светлана Иванова ("Обоюдное согласие"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"). Дважды заявлена Анна Михалкова — за проекты "Исправление и наказание" и "Номинация". В длинный список актеров онлайн-сериалов попали, в частности, Никита Ефремов ("Нулевой пациент" и "Оффлайн"), Данила Козловский ("Надвое"), Павел Табаков ("Стая"), Иван Янковский ("Домашнее поле"), Тимофей Трибунцев ("Исправление и наказание").За звание лучшего телевизионного сериала будут бороться 18 шоу. В частности, "Елизавета" Дмитрия Иосифова, "Жена олигарха" Марии Кравченко, "Чайки" Антона Сиверса. Среди сериалов онлайн-платформ выделили 36 проектов – "Зверобой", "Нулевой пациент", "Люся", "Нереалити", "Почка", "ЮЗЗЗ" и другие.В лонге лучших неигровых фильмов представлены "Земля больших возможностей" Андрея Ананина, "Квартет" Никиты Сташкевича, "Святой архипелаг" Сергея Дебижева и другие. В список лучших короткометражек вошли, в частности, "А" Татьяны Жуковой, "Курьер" Олега Богатырева, "Теория двойных планет" Савелия Осадчего. На звание "Лучшего анимационного фильма" претендуют "Финник" Дениса Чернова, "Забытое чудо" Андрея Колпина и "Кощей. Похититель невест" Романа Артемьева и другие. Приз за режиссерскую работу могут получить Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Антон Мегердичев ("Сердце пармы"), Алексей Сидоров ("Чемпион мира"), Руслан Братов ("Экспресс") и другие. Также фильмы этих режиссеров заявлены в номинации "лучший сценарий", где всего 15 претендентов.За лучшую женскую роль в кино будут бороться 12 актрис – это Юлия Снигирь ("Время года зима"), Анастасия Кувшинова ("Кэт"), Мария Луговая ("Мария. Спасти Москву"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"). На звание лучшего актера в кино претендуют 19 человек, среди них – Виктор Хориняк ("Непослушник"), Александр Кузнецов ("Сердце пармы") Алексей Гуськов ("Французский мастер"), Константин Хабенский ("Чемпион мира").В номинациях за лучшие женскую и мужскую роли второго плана заявлены, в частности, Таисия Вилкова, Ольга Лапшина, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис.ХХI Торжественная Церемония вручения премии "Золотой Орел" состоится 27 января 2023 года.
https://ria.ru/20221018/tefi-1824804496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821652917_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_3c9b22f35bc76ab4529152a02526e9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, петр тодоровский, александр баршак, борис акопов (режиссер), россия, мосфильм, кино и сериалы, золотой орел (премия)
Культура, Новости культуры, Петр Тодоровский, Александр Баршак, Борис Акопов (режиссер), Россия, Мосфильм, Кино и сериалы, Золотой Орел (премия)
15:53 18.10.2022
 
Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022"

Фильм "Сердце пармы" вошел в лонг-лист премии "Золотой орел-2022"

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист 21-й кинопремии "Золотой орел", сообщает пресс-служба.
В длинный список в категории "Лучший игровой фильм" вошли 50 картин. Среди них "1941. Крылья над Берлином" Константина Буслова, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Красная шапочка" Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артема Аксененко, "Кэт" Бориса Акопова, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкова, "Сердце пармы" Антона Мегердичева и другие.
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Централ Партнершип
Кадр из фильма "Первый Оскар"
Нововведение этого года — добавление номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала". Среди артисток претендентами на награду стали Дарья Урсуляк ("Бег улиток"), Елизавета Боярская ("Без правил"), Светлана Иванова ("Обоюдное согласие"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"). Дважды заявлена Анна Михалкова — за проекты "Исправление и наказание" и "Номинация".
В длинный список актеров онлайн-сериалов попали, в частности, Никита Ефремов ("Нулевой пациент" и "Оффлайн"), Данила Козловский ("Надвое"), Павел Табаков ("Стая"), Иван Янковский ("Домашнее поле"), Тимофей Трибунцев ("Исправление и наказание").
За звание лучшего телевизионного сериала будут бороться 18 шоу. В частности, "Елизавета" Дмитрия Иосифова, "Жена олигарха" Марии Кравченко, "Чайки" Антона Сиверса. Среди сериалов онлайн-платформ выделили 36 проектов – "Зверобой", "Нулевой пациент", "Люся", "Нереалити", "Почка", "ЮЗЗЗ" и другие.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
В лонге лучших неигровых фильмов представлены "Земля больших возможностей" Андрея Ананина, "Квартет" Никиты Сташкевича, "Святой архипелаг" Сергея Дебижева и другие. В список лучших короткометражек вошли, в частности, "А" Татьяны Жуковой, "Курьер" Олега Богатырева, "Теория двойных планет" Савелия Осадчего.
На звание "Лучшего анимационного фильма" претендуют "Финник" Дениса Чернова, "Забытое чудо" Андрея Колпина и "Кощей. Похититель невест" Романа Артемьева и другие.
© КиноАтис, кинокомпания CTB (2022)Кадр из мультфильма "Кощей. Похититель невест"
Кадр из мультфильма Кощей. Похититель невест
© КиноАтис, кинокомпания CTB (2022)
Кадр из мультфильма "Кощей. Похититель невест"
Приз за режиссерскую работу могут получить Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Антон Мегердичев ("Сердце пармы"), Алексей Сидоров ("Чемпион мира"), Руслан Братов ("Экспресс") и другие. Также фильмы этих режиссеров заявлены в номинации "лучший сценарий", где всего 15 претендентов.
За лучшую женскую роль в кино будут бороться 12 актрис – это Юлия Снигирь ("Время года зима"), Анастасия Кувшинова ("Кэт"), Мария Луговая ("Мария. Спасти Москву"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"). На звание лучшего актера в кино претендуют 19 человек, среди них – Виктор Хориняк ("Непослушник"), Александр Кузнецов ("Сердце пармы") Алексей Гуськов ("Французский мастер"), Константин Хабенский ("Чемпион мира").
© Central PartnershipКадр из трейлера фильма "Чемпион мира"
Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
© Central Partnership
Кадр из трейлера фильма "Чемпион мира"
В номинациях за лучшие женскую и мужскую роли второго плана заявлены, в частности, Таисия Вилкова, Ольга Лапшина, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис.
ХХI Торжественная Церемония вручения премии "Золотой Орел" состоится 27 января 2023 года.
Кадр из мультфильма Монсики
Вчера, 11:27Культура
Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS"
 
КультураНовости культурыПетр ТодоровскийАлександр БаршакБорис Акопов (режиссер)РоссияМосфильмКино и сериалыЗолотой Орел (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала