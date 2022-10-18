https://ria.ru/20221018/zolotoyorel-1824876172.html

Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022"

Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022" - РИА Новости, 18.10.2022

Объявлен лонг-лист кинопремии "Золотой орел-2022"

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист 21-й кинопремии "Золотой орел", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:53

2022-10-18T15:53

2022-10-18T15:53

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист 21-й кинопремии "Золотой орел", сообщает пресс-служба.В длинный список в категории "Лучший игровой фильм" вошли 50 картин. Среди них "1941. Крылья над Берлином" Константина Буслова, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Красная шапочка" Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артема Аксененко, "Кэт" Бориса Акопова, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкова, "Сердце пармы" Антона Мегердичева и другие.Нововведение этого года — добавление номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала". Среди артисток претендентами на награду стали Дарья Урсуляк ("Бег улиток"), Елизавета Боярская ("Без правил"), Светлана Иванова ("Обоюдное согласие"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"). Дважды заявлена Анна Михалкова — за проекты "Исправление и наказание" и "Номинация". В длинный список актеров онлайн-сериалов попали, в частности, Никита Ефремов ("Нулевой пациент" и "Оффлайн"), Данила Козловский ("Надвое"), Павел Табаков ("Стая"), Иван Янковский ("Домашнее поле"), Тимофей Трибунцев ("Исправление и наказание").За звание лучшего телевизионного сериала будут бороться 18 шоу. В частности, "Елизавета" Дмитрия Иосифова, "Жена олигарха" Марии Кравченко, "Чайки" Антона Сиверса. Среди сериалов онлайн-платформ выделили 36 проектов – "Зверобой", "Нулевой пациент", "Люся", "Нереалити", "Почка", "ЮЗЗЗ" и другие.В лонге лучших неигровых фильмов представлены "Земля больших возможностей" Андрея Ананина, "Квартет" Никиты Сташкевича, "Святой архипелаг" Сергея Дебижева и другие. В список лучших короткометражек вошли, в частности, "А" Татьяны Жуковой, "Курьер" Олега Богатырева, "Теория двойных планет" Савелия Осадчего. На звание "Лучшего анимационного фильма" претендуют "Финник" Дениса Чернова, "Забытое чудо" Андрея Колпина и "Кощей. Похититель невест" Романа Артемьева и другие. Приз за режиссерскую работу могут получить Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Антон Мегердичев ("Сердце пармы"), Алексей Сидоров ("Чемпион мира"), Руслан Братов ("Экспресс") и другие. Также фильмы этих режиссеров заявлены в номинации "лучший сценарий", где всего 15 претендентов.За лучшую женскую роль в кино будут бороться 12 актрис – это Юлия Снигирь ("Время года зима"), Анастасия Кувшинова ("Кэт"), Мария Луговая ("Мария. Спасти Москву"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"). На звание лучшего актера в кино претендуют 19 человек, среди них – Виктор Хориняк ("Непослушник"), Александр Кузнецов ("Сердце пармы") Алексей Гуськов ("Французский мастер"), Константин Хабенский ("Чемпион мира").В номинациях за лучшие женскую и мужскую роли второго плана заявлены, в частности, Таисия Вилкова, Ольга Лапшина, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис.ХХI Торжественная Церемония вручения премии "Золотой Орел" состоится 27 января 2023 года.

https://ria.ru/20221018/tefi-1824804496.html

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Елена Громова

новости культуры, петр тодоровский, александр баршак, борис акопов (режиссер), россия, мосфильм, кино и сериалы, золотой орел (премия)