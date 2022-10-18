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На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме - РИА Новости, 18.10.2022
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На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме - РИА Новости, 18.10.2022
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме
Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:15
2022-10-18T14:15
в мире
шарль мишель
украина
брюссель
евросоюз
евросовет
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону."На этой встрече я бы хотел обсудить оказание помощи Украине, в частности, рассмотреть самые срочные потребности Украины в плане подготовки к зиме, а также стабильность нашей среднесрочной и долгосрочной помощи", - говорится в пригласительном письме Мишеля, опубликованном на сайте Совета ЕС.Очередной саммит Евросоюза пройдет 20–21 октября в Брюсселе.
https://ria.ru/20221017/borrel-1824581539.html
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в мире, шарль мишель, украина, брюссель, евросоюз, евросовет, европейский совет
В мире, Шарль Мишель, Украина, Брюссель, Евросоюз, Евросовет, Европейский совет
14:15 18.10.2022
 
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме

Глава Евросовета Мишель намерен обсудить с лидерами ЕС помощь Украине в подготовке к зиме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе, 19 октября 2017
Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе, 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе, 19 октября 2017. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону.
"На этой встрече я бы хотел обсудить оказание помощи Украине, в частности, рассмотреть самые срочные потребности Украины в плане подготовки к зиме, а также стабильность нашей среднесрочной и долгосрочной помощи", - говорится в пригласительном письме Мишеля, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Очередной саммит Евросоюза пройдет 20–21 октября в Брюсселе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:02
"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине
 
В миреШарль МишельУкраинаБрюссельЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
 
 
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