https://ria.ru/20221018/zima-1824869534.html
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме - РИА Новости, 18.10.2022
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме
Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:15
2022-10-18T14:15
2022-10-18T14:15
в мире
шарль мишель
украина
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европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону."На этой встрече я бы хотел обсудить оказание помощи Украине, в частности, рассмотреть самые срочные потребности Украины в плане подготовки к зиме, а также стабильность нашей среднесрочной и долгосрочной помощи", - говорится в пригласительном письме Мишеля, опубликованном на сайте Совета ЕС.Очередной саммит Евросоюза пройдет 20–21 октября в Брюсселе.
https://ria.ru/20221017/borrel-1824581539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарль мишель, украина, брюссель, евросоюз, евросовет, европейский совет
В мире, Шарль Мишель, Украина, Брюссель, Евросоюз, Евросовет, Европейский совет
На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме
Глава Евросовета Мишель намерен обсудить с лидерами ЕС помощь Украине в подготовке к зиме