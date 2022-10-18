https://ria.ru/20221018/zima-1824869534.html

На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме

На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме - РИА Новости, 18.10.2022

На саммите Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме

Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:15

2022-10-18T14:15

2022-10-18T14:15

в мире

шарль мишель

украина

брюссель

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европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен обсудить с лидерами государств ЕС на предстоящем саммите помощь Украине в подготовке к зимнему сезону."На этой встрече я бы хотел обсудить оказание помощи Украине, в частности, рассмотреть самые срочные потребности Украины в плане подготовки к зиме, а также стабильность нашей среднесрочной и долгосрочной помощи", - говорится в пригласительном письме Мишеля, опубликованном на сайте Совета ЕС.Очередной саммит Евросоюза пройдет 20–21 октября в Брюсселе.

https://ria.ru/20221017/borrel-1824581539.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, шарль мишель, украина, брюссель, евросоюз, евросовет, европейский совет