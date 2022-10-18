https://ria.ru/20221018/zerno-1824878739.html

Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области

Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области - РИА Новости, 18.10.2022

Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в текущем году в возглавляемом им регионе... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:42

2022-10-18T14:42

2022-10-18T14:42

экономика

дмитрий азаров

самарская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в текущем году в возглавляемом им регионе собран рекордный урожай зерновых в 3,5 миллиона тонн."У нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордный за весь период – 33 центнера с гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу - 3,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых", - сказал Азаров.По его словам, выше результат был только в 1978 году, когда посевная площадь была гораздо большей. "Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись, и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тысяч гектаров возвращаем в сельскохозяйственный оборот", - добавил Азаров.Губернатор отметил, что добиваться высоких результатов, в оптимальные сроки высевая и убирая урожай, позволяет обновление парка сельхозтехники.

https://ria.ru/20221018/sdelka-1824833439.html

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экономика, дмитрий азаров, самарская область, россия, владимир путин