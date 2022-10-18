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Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области - РИА Новости, 18.10.2022
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Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области
Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области - РИА Новости, 18.10.2022
Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в текущем году в возглавляемом им регионе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:42
2022-10-18T14:42
экономика
дмитрий азаров
самарская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в текущем году в возглавляемом им регионе собран рекордный урожай зерновых в 3,5 миллиона тонн."У нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордный за весь период – 33 центнера с гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу - 3,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых", - сказал Азаров.По его словам, выше результат был только в 1978 году, когда посевная площадь была гораздо большей. "Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись, и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тысяч гектаров возвращаем в сельскохозяйственный оборот", - добавил Азаров.Губернатор отметил, что добиваться высоких результатов, в оптимальные сроки высевая и убирая урожай, позволяет обновление парка сельхозтехники.
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экономика, дмитрий азаров, самарская область, россия, владимир путин
Экономика, Дмитрий Азаров, Самарская область, Россия, Владимир Путин
14:42 18.10.2022
 
Азаров рассказал Путину о рекордном урожае зерна в Самарской области

Губернатор Азаров: Самарская область в 2022 году собрала 3,5 миллиона тонн зерновых

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерна
Зерна - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в текущем году в возглавляемом им регионе собран рекордный урожай зерновых в 3,5 миллиона тонн.
"У нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордный за весь период – 33 центнера с гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу - 3,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых", - сказал Азаров.
По его словам, выше результат был только в 1978 году, когда посевная площадь была гораздо большей. "Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись, и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тысяч гектаров возвращаем в сельскохозяйственный оборот", - добавил Азаров.
Губернатор отметил, что добиваться высоких результатов, в оптимальные сроки высевая и убирая урожай, позволяет обновление парка сельхозтехники.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:15
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ЭкономикаДмитрий АзаровСамарская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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