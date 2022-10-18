Луценко: на зарплату бюджетникам Вологодчины направят еще 2,7 млрд рублей
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
ВОЛОГДА, 18 окт – РИА Новости. Доходы бюджета Вологодской области увеличены на 8,4 миллиарда рублей, из них 3,4 миллиарда составили безвозмездные поступления из федерального бюджета; соответствующие поправки в основной финансовый документ на текущий год утвердили во вторник региональные депутаты, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Дополнительные средства будут направлены на завершение строительства Архангельского моста в Череповце (1,8 миллиарда рублей) и закупку трамваев для города (300 миллионов рублей), на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан (свыше 246 миллионов), строительство школы на улице Возрождения в Вологде (почти 183 миллиона), а также на выплату региональных социальных доплат к пенсии (свыше 100 миллионов рублей).
Депутаты также увеличили расходную часть областного бюджета - на 7,759 миллиарда рублей. "За счет собственных источников 2,7 миллиарда рублей направляются на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, свыше 300 миллионов рублей – на модернизацию стадиона "Витязь" в Вологде, около 130 миллионов – на финансовую помощь медицинским организациям, свыше 115 миллионов – на поддержку сельхозпредприятий", - пояснил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Таким образом, доходы бюджета Вологодской области в 2022 году составляют 118 миллиардов 226 миллионов рублей, расходы - 128 миллиардов 102 миллиона рублей, дефицит - 9,8 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.