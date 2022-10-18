https://ria.ru/20221018/zarplata-1824755091.html

Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты

Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты

Возвращать работодателю начисленные по ошибке деньги можно только добровольно, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:15

2022-10-18T02:15

2022-10-18T02:15

общество

россия

торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

людмила иванова-швец

деньги

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Возвращать работодателю начисленные по ошибке деньги можно только добровольно, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Если переплата произошла по счетной ошибке, работодатель должен составить акт и предупредить сотрудника о возврате средств.Собеседница агентства отметила, что, если работник отказывается возвращать деньги, работодатель имеет право обратиться в суд.

https://ria.ru/20221014/perevody-1823876408.html

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общество, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, людмила иванова-швец, деньги