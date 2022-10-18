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Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты
Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты
Возвращать работодателю начисленные по ошибке деньги можно только добровольно, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:15
2022-10-18T02:15
2022-10-18T02:15
общество
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рэу имени г. в. плеханова
людмила иванова-швец
деньги
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Возвращать работодателю начисленные по ошибке деньги можно только добровольно, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Если переплата произошла по счетной ошибке, работодатель должен составить акт и предупредить сотрудника о возврате средств.Собеседница агентства отметила, что, если работник отказывается возвращать деньги, работодатель имеет право обратиться в суд.
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общество, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, людмила иванова-швец, деньги
Общество, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Людмила Иванова-Швец, Деньги
Эксперт раскрыла, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты
Эксперт Швец: возвращать работодателю начисленные по ошибке деньги можно добровольно