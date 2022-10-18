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Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены - РИА Новости, 18.10.2022
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Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены
Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены - РИА Новости, 18.10.2022
Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены
Рабочие работают в две смены, чтобы быстрее отремонтировать автотрассу Мелитополь-Бердянск и ездить по ней в Крым, сообщил журналистам один из дорожных... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:09
2022-10-18T06:28
общество
запорожская область
мелитополь
россия
республика крым
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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 18 окт — РИА Новости. Рабочие работают в две смены, чтобы быстрее отремонтировать автотрассу Мелитополь-Бердянск и ездить по ней в Крым, сообщил журналистам один из дорожных строителей Дмитрий Татьков."Хотят быстрее дороги проложить, быстрее движение наладить. Сейчас движение затруднено, потому что делаем дороги. Работаем в две смены, чтоб быстрее. Будем ездить в Мелитополь, в Крым, как все наладится, и в Россию, на Черное море. Плюс закупки, это важно для города, чтобы товары привозили", — отметил Татьков.По информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, в регионе стартовали ремонтные работы на трассе Мелитополь — Бердянск. Уже уложен нижний слой асфальта на участках общей протяженностью в 60 километров. Завершить ремонт, отметили в ведомстве, планируется к декабрю. Для того чтобы успеть в срок, в Запорожской области работают три мобильных асфальтовых завода.Как уточнили в министерстве, на восстановление трассы из федерального бюджета выделено около шести миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20221010/krym-1822864890.html
запорожская область
мелитополь
россия
республика крым
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общество, запорожская область, мелитополь, россия, республика крым
Общество, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Республика Крым
05:09 18.10.2022 (обновлено: 06:28 18.10.2022)
 
Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены

Строитель Татьков заявил, что рабочие ремонтируют дорогу Мелитополь — Бердянск в две смены

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 18 окт — РИА Новости. Рабочие работают в две смены, чтобы быстрее отремонтировать автотрассу Мелитополь-Бердянск и ездить по ней в Крым, сообщил журналистам один из дорожных строителей Дмитрий Татьков.
"Хотят быстрее дороги проложить, быстрее движение наладить. Сейчас движение затруднено, потому что делаем дороги. Работаем в две смены, чтоб быстрее. Будем ездить в Мелитополь, в Крым, как все наладится, и в Россию, на Черное море. Плюс закупки, это важно для города, чтобы товары привозили", — отметил Татьков.
По информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, в регионе стартовали ремонтные работы на трассе Мелитополь — Бердянск. Уже уложен нижний слой асфальта на участках общей протяженностью в 60 километров. Завершить ремонт, отметили в ведомстве, планируется к декабрю. Для того чтобы успеть в срок, в Запорожской области работают три мобильных асфальтовых завода.
Как уточнили в министерстве, на восстановление трассы из федерального бюджета выделено около шести миллиардов рублей.
Брифинг вице-премьера РФ М. Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:33
Хуснуллин: идет ремонт дорог маршрута в Крым по новым территориям
 
ОбществоЗапорожская областьМелитопольРоссияРеспублика Крым
 
 
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