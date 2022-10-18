https://ria.ru/20221018/zaporozhe-1824765948.html

Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены

Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены - РИА Новости, 18.10.2022

Ремонт дороги Мелитополь — Бердянск проходит в две смены

Рабочие работают в две смены, чтобы быстрее отремонтировать автотрассу Мелитополь-Бердянск и ездить по ней в Крым, сообщил журналистам один из дорожных... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T05:09

2022-10-18T05:09

2022-10-18T06:28

общество

запорожская область

мелитополь

россия

республика крым

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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 18 окт — РИА Новости. Рабочие работают в две смены, чтобы быстрее отремонтировать автотрассу Мелитополь-Бердянск и ездить по ней в Крым, сообщил журналистам один из дорожных строителей Дмитрий Татьков."Хотят быстрее дороги проложить, быстрее движение наладить. Сейчас движение затруднено, потому что делаем дороги. Работаем в две смены, чтоб быстрее. Будем ездить в Мелитополь, в Крым, как все наладится, и в Россию, на Черное море. Плюс закупки, это важно для города, чтобы товары привозили", — отметил Татьков.По информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, в регионе стартовали ремонтные работы на трассе Мелитополь — Бердянск. Уже уложен нижний слой асфальта на участках общей протяженностью в 60 километров. Завершить ремонт, отметили в ведомстве, планируется к декабрю. Для того чтобы успеть в срок, в Запорожской области работают три мобильных асфальтовых завода.Как уточнили в министерстве, на восстановление трассы из федерального бюджета выделено около шести миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20221010/krym-1822864890.html

запорожская область

мелитополь

россия

республика крым

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общество, запорожская область, мелитополь, россия, республика крым