https://ria.ru/20221018/zanyatost-1824842600.html

Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости

Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости - РИА Новости, 18.10.2022

Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости

Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:48

2022-10-18T12:48

2022-10-18T12:48

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общество

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занятость

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы."В рамках сотрудничества с "Авито Работа" мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что большинство новых предложений подойдет для представителей рабочих профессий: инженеров-механиков, технологов, монтеров путей, электрогазосварщиков, автослесарей, сантехников и других специалистов.

https://ria.ru/20221017/moskva-1824503542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, анастасия ракова , москва, россия, занятость