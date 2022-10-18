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Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости - РИА Новости, 18.10.2022
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Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости
Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости - РИА Новости, 18.10.2022
Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости
Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:48
2022-10-18T12:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
анастасия ракова
москва
россия
занятость
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы."В рамках сотрудничества с "Авито Работа" мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что большинство новых предложений подойдет для представителей рабочих профессий: инженеров-механиков, технологов, монтеров путей, электрогазосварщиков, автослесарей, сантехников и других специалистов.
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общество, анастасия ракова , москва, россия, занятость
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Анастасия Ракова , Москва, Россия, Занятость
12:48 18.10.2022
 
Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости

Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Посетитель ярмарки вакансий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В рамках сотрудничества с "Авито Работа" мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что большинство новых предложений подойдет для представителей рабочих профессий: инженеров-механиков, технологов, монтеров путей, электрогазосварщиков, автослесарей, сантехников и других специалистов.
Медицинский работник в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 08:44
В Москве продолжается отбор специалистов в комплексы скорой помощи
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоАнастасия РаковаМоскваРоссияЗанятость
 
 
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