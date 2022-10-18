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Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости
Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости - РИА Новости, 18.10.2022
Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости
Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:48
2022-10-18T12:48
2022-10-18T12:48
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости, из которых 25 тысяч - новые, сообщается на сайте мэра Москвы."В рамках сотрудничества с "Авито Работа" мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что большинство новых предложений подойдет для представителей рабочих профессий: инженеров-механиков, технологов, монтеров путей, электрогазосварщиков, автослесарей, сантехников и других специалистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва, россия, занятость
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Анастасия Ракова , Москва, Россия, Занятость
Около 400 тысяч вакансий доступны в московской базе службы занятости
Москвичам стали доступны около 400 тысяч вакансий в базе службы занятости