https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824997336.html
СМИ: компания Eurowings отменила около половины рейсов из-за забастовки
СМИ: компания Eurowings отменила около половины рейсов из-за забастовки - РИА Новости, 18.10.2022
СМИ: компания Eurowings отменила около половины рейсов из-за забастовки
Авиакомпания Eurowings во вторник отменила более половины рейсов из-за забастовки пилотов, ожидается, что в среду около половины из 500 рейсов придется снова... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:38
2022-10-18T22:38
2022-10-18T22:38
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Авиакомпания Eurowings во вторник отменила более половины рейсов из-за забастовки пилотов, ожидается, что в среду около половины из 500 рейсов придется снова отменить, сообщил немецкий новостной портал Tagesschau.Ранее профсоюз Vereinigung Cockpit анонсировал, что пилоты дочерней немецкой авиакомпании Lufthansa – Eurowings – с понедельника примут участие в трехдневной забастовке."Сегодня забастовка пилотов вновь привела к значительным ограничениям в крупнейших аэропортах Германии. В аэропорту Дюссельдорфа, по данным аэропорта, были отменены 84 из 160 рейсов. В аэропорту Кельн/Бонн были отменены 35 из 63 первоначально запланированных рейсов", - отмечает портал.Также были многочисленные отмены рейсов в Штутгарте, Мюнхене и Гамбурге. Примерно каждый второй рейс был отменен, что, предварительно, затронуло более 20 тысяч пассажиров. По данным представителя Eurowings, ожидается, что около половины из 500 рейсов придется снова отменить в третий день забастовки, в среду.Также представитель профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit заявил изданию, что забастовку не планируется завершить раньше времени.Главными требованием профсоюза является облегчение труда сотрудников за счет сокращения максимального времени полетов и увеличения предписанных часов отдыха. Таковые предписания не менялись с 2015 года, уточняли в профсоюзе.Шестого октября около 30 тысяч пассажиров рейсов Eurowings уже пострадали из-за суточной забастовки пилотов.
https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824883884.html
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в мире, германия, дюссельдорф, кельн, lufthansa , eurowings
В мире, Германия, Дюссельдорф, Кельн, Lufthansa , Eurowings
СМИ: компания Eurowings отменила около половины рейсов из-за забастовки
Tagesschau: компания Eurowings отменила около половины рейсов из-за забастовки пилотов