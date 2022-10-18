https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824883884.html
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 18.10.2022
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки
Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:04
2022-10-18T15:04
2022-10-18T15:04
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шарлеруа
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей безопасность и досмотр пассажиров."После произошедших сегодня сбоев и в целях обеспечения безопасности пассажиров руководители служб аэропорта приняли совместное решение закрыть доступ на его территорию для рейсов на вылет", - говорится в сообщении администрации воздушной гавани.СМИ сообщают о большом скоплении пассажиров у аэропорта. Ряд авиакомпаний планируют отмену рейсов в Шарлеруа в ближайшие дни.Сотрудники охранной компании Security Masters проводят забастовку из-за опасений сокращений.
https://ria.ru/20220826/zabastovka-1812267659.html
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в мире, шарлеруа, бельгия
В мире, Шарлеруа, Бельгия
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки
Аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки сотрудников компании подрядчика