https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824883884.html

Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки

Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 18.10.2022

Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки

Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:04

2022-10-18T15:04

2022-10-18T15:04

в мире

шарлеруа

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей безопасность и досмотр пассажиров."После произошедших сегодня сбоев и в целях обеспечения безопасности пассажиров руководители служб аэропорта приняли совместное решение закрыть доступ на его территорию для рейсов на вылет", - говорится в сообщении администрации воздушной гавани.СМИ сообщают о большом скоплении пассажиров у аэропорта. Ряд авиакомпаний планируют отмену рейсов в Шарлеруа в ближайшие дни.Сотрудники охранной компании Security Masters проводят забастовку из-за опасений сокращений.

https://ria.ru/20220826/zabastovka-1812267659.html

https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html

шарлеруа

бельгия

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в мире, шарлеруа, бельгия