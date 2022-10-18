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Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 18.10.2022
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Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 18.10.2022
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки
Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:04
2022-10-18T15:04
в мире
шарлеруа
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей безопасность и досмотр пассажиров."После произошедших сегодня сбоев и в целях обеспечения безопасности пассажиров руководители служб аэропорта приняли совместное решение закрыть доступ на его территорию для рейсов на вылет", - говорится в сообщении администрации воздушной гавани.СМИ сообщают о большом скоплении пассажиров у аэропорта. Ряд авиакомпаний планируют отмену рейсов в Шарлеруа в ближайшие дни.Сотрудники охранной компании Security Masters проводят забастовку из-за опасений сокращений.
https://ria.ru/20220826/zabastovka-1812267659.html
https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html
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в мире, шарлеруа, бельгия
В мире, Шарлеруа, Бельгия
15:04 18.10.2022
 
Бельгийский аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки

Аэропорт Шарлеруа отменяет рейсы из-за забастовки сотрудников компании подрядчика

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Второй по величине аэропорт Бельгии - Шарлеруа прекратил отправлять рейсы во вторник из-за забастовки сотрудников компании подрядчика, обеспечивающей безопасность и досмотр пассажиров.
"После произошедших сегодня сбоев и в целях обеспечения безопасности пассажиров руководители служб аэропорта приняли совместное решение закрыть доступ на его территорию для рейсов на вылет", - говорится в сообщении администрации воздушной гавани.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 12:02
В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты
СМИ сообщают о большом скоплении пассажиров у аэропорта. Ряд авиакомпаний планируют отмену рейсов в Шарлеруа в ближайшие дни.
Сотрудники охранной компании Security Masters проводят забастовку из-за опасений сокращений.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:27
Во Франции работники транспорта присоединились к забастовке сотрудников НПЗ
 
В миреШарлеруаБельгия
 
 
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