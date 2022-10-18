https://ria.ru/20221018/vzyatki-1824901839.html
В Пензе дали срок экс-чиновнику, бравшему взятки ритуальными услугами
В Пензе дали срок экс-чиновнику, бравшему взятки ритуальными услугами - РИА Новости, 18.10.2022
В Пензе дали срок экс-чиновнику, бравшему взятки ритуальными услугами
Суд приговорил бывшего главу администрации Пензенского района Сергея Козина к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток от бизнесменов, в том... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
происшествия
россия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
коррупция
взятка
пензенский район
единая россия
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САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу администрации Пензенского района Сергея Козина к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток от бизнесменов, в том числе в виде ритуальных услуг по обустройству захоронения родственников, сообщила прокуратура Пензенской области.Ранее управление СК РФ по региону сообщило о задержании 24 марта 2021 года главы администрации Пензенского района и его предполагаемого сообщника после получения взятки в 200 тысяч рублей. По решению суда Козин был взят под стражу, а посредник отправлен под домашний арест."Ленинский районный суд Пензы назначил получателю взятки наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления сроком на три года; посреднику во взятке - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, в 2018 году глава районной администрации за выдачу разрешений на строительство объекта ритуального назначения и его ввод в эксплуатацию получил взятки в виде незаконного оказания ему услуг по обустройству захоронения родственников и приобретению спортивных товаров и инвентаря на общую сумму более 400 тысяч рублей. Также суд установил, что в 2021 году чиновник при посредничестве главы администрации Алферьевского сельсовета получил взятку в 200 тысяч рублей от представителя компании за незаконное решение вопроса расширения границ земельного участка.Как уточнила пресс-служба Ленинского районного суда, стоимость ритуальных услуг, незаконно оказанных Козину, превысила 176 тысяч рублей. По данным суда, Козин вину отрицает, а его подельник, напротив, во всем сознался. В качестве смягчающих обстоятельств экс-главе района признали состояние здоровья его и близких родственников.Суд признал Козина виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере", а экс-главу администрации Алферьевского сельсовета - по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Козин в 2016-2021 годах возглавлял администрацию Пензенского района, также он являлся секретарем пензенского местного отделения "Единой России". ЕР после возбуждения дела приостановила его членство в партии.
https://ria.ru/20221018/moshennichestvo-1824863919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), коррупция, взятка, пензенский район, единая россия
Происшествия, Россия, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ), Коррупция, Взятка, Пензенский район, Единая Россия
В Пензе дали срок экс-чиновнику, бравшему взятки ритуальными услугами
В Пензе дали десять лет колонии экс-чиновнику Козину, бравшему взятки ритуальными услугами
САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости.
Суд приговорил бывшего главу администрации Пензенского района Сергея Козина к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток от бизнесменов, в том числе в виде ритуальных услуг по обустройству захоронения родственников, сообщила
прокуратура Пензенской области.
Ранее управление СК
РФ по региону сообщило о задержании 24 марта 2021 года главы администрации Пензенского района и его предполагаемого сообщника после получения взятки в 200 тысяч рублей. По решению суда Козин был взят под стражу, а посредник отправлен под домашний арест.
"Ленинский районный суд Пензы назначил получателю взятки наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления сроком на три года; посреднику во взятке - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в 2018 году глава районной администрации за выдачу разрешений на строительство объекта ритуального назначения и его ввод в эксплуатацию получил взятки в виде незаконного оказания ему услуг по обустройству захоронения родственников и приобретению спортивных товаров и инвентаря на общую сумму более 400 тысяч рублей. Также суд установил, что в 2021 году чиновник при посредничестве главы администрации Алферьевского сельсовета получил взятку в 200 тысяч рублей от представителя компании за незаконное решение вопроса расширения границ земельного участка.
Как уточнила пресс-служба Ленинского районного суда, стоимость ритуальных услуг, незаконно оказанных Козину, превысила 176 тысяч рублей. По данным суда, Козин вину отрицает, а его подельник, напротив, во всем сознался. В качестве смягчающих обстоятельств экс-главе района признали состояние здоровья его и близких родственников.
Суд признал Козина виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере", а экс-главу администрации Алферьевского сельсовета - по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Козин в 2016-2021 годах возглавлял администрацию Пензенского района, также он являлся секретарем пензенского местного отделения "Единой России
". ЕР после возбуждения дела приостановила его членство в партии.