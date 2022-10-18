https://ria.ru/20221018/vzryvchatka-1824987667.html
Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство
Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство - РИА Новости, 18.10.2022
Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство
В поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь, силовиками найдено и ликвидировано самодельное взрывное устройство. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:20
2022-10-18T21:20
2022-10-18T21:21
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
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ПОСЕЛОК КАМЕНСК (Мариупольский район), 18 окт - РИА Новости. В поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь, силовиками найдено и ликвидировано самодельное взрывное устройство."По полученной оперативной информации, по указанному адресу проживал человек, заподозренный в связи с военнослужащими… который неоднократно угрожал местным жителям подрывом, осуществлением террористического акта, а также убийством, в связи с чем были приняты меры. По указанному адресу данный человек не обнаружен" - сказал РИА Новости оперативный сотрудник.По адресу было найдено самодельное взрывное устройство."Было обнаружено взрывное устройство в виде пятилитровой бутылки, внутри находилась головная часть РПГ-7 усиленная по ВВ, на радиоуправлении, электронный ключ, батарейка, детонатор был вставлен внутрь, пульта не обнаружено. Было принято решение уничтожить накладным зарядом. В данный момент опасности для местных жителей нет" - сказал РИА Новости штатный взрывотехник.Подозреваемого зовут Виктор Зайцев, местные жители говорят, что он вел себя неадекватно. Сейчас он находится в розыске, по городу объявлен план "Перехват".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь
21:20 18.10.2022 (обновлено: 21:21 18.10.2022)
Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство
В поселке Каменск под Мариуполем нашли и ликвидировали самодельное взрывное устройство
ПОСЕЛОК КАМЕНСК (Мариупольский район), 18 окт - РИА Новости.
В поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь, силовиками найдено и ликвидировано
самодельное взрывное устройство.
"По полученной оперативной информации, по указанному адресу проживал человек, заподозренный в связи с военнослужащими… который неоднократно угрожал местным жителям подрывом, осуществлением террористического акта, а также убийством, в связи с чем были приняты меры. По указанному адресу данный человек не обнаружен" - сказал РИА Новости оперативный сотрудник.
По адресу было найдено самодельное взрывное устройство.
"Было обнаружено взрывное устройство в виде пятилитровой бутылки, внутри находилась головная часть РПГ-7 усиленная по ВВ, на радиоуправлении, электронный ключ, батарейка, детонатор был вставлен внутрь, пульта не обнаружено. Было принято решение уничтожить накладным зарядом. В данный момент опасности для местных жителей нет" - сказал РИА Новости штатный взрывотехник.
Подозреваемого зовут Виктор Зайцев, местные жители говорят, что он вел себя неадекватно. Сейчас он находится в розыске, по городу объявлен план "Перехват".