https://ria.ru/20221018/vzryvchatka-1824987667.html

Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство

Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство - РИА Новости, 18.10.2022

Под Мариуполем силовики нашли и ликвидировали взрывное устройство

В поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь, силовиками найдено и ликвидировано самодельное взрывное устройство. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T21:20

2022-10-18T21:20

2022-10-18T21:21

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

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ПОСЕЛОК КАМЕНСК (Мариупольский район), 18 окт - РИА Новости. В поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь, силовиками найдено и ликвидировано самодельное взрывное устройство."По полученной оперативной информации, по указанному адресу проживал человек, заподозренный в связи с военнослужащими… который неоднократно угрожал местным жителям подрывом, осуществлением террористического акта, а также убийством, в связи с чем были приняты меры. По указанному адресу данный человек не обнаружен" - сказал РИА Новости оперативный сотрудник.По адресу было найдено самодельное взрывное устройство."Было обнаружено взрывное устройство в виде пятилитровой бутылки, внутри находилась головная часть РПГ-7 усиленная по ВВ, на радиоуправлении, электронный ключ, батарейка, детонатор был вставлен внутрь, пульта не обнаружено. Было принято решение уничтожить накладным зарядом. В данный момент опасности для местных жителей нет" - сказал РИА Новости штатный взрывотехник.Подозреваемого зовут Виктор Зайцев, местные жители говорят, что он вел себя неадекватно. Сейчас он находится в розыске, по городу объявлен план "Перехват".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, мариуполь