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Дети-студенты архангельских мобилизованных будут получать по 50 тыс руб
Дети-студенты архангельских мобилизованных будут получать по 50 тыс руб - РИА Новости, 18.10.2022
Дети-студенты архангельских мобилизованных будут получать по 50 тыс руб
Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:54
2022-10-18T15:54
2022-10-18T15:54
архангельская область
архангельская область
россия
частичная мобилизация в россии
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе находится учебное заведение, сообщил в своем Telegram-канале губернатора Александр Цыбульский.Решение о предоставлении такой меры социальной поддержки принято в Архангельской области еще 1 сентября. Первоначально она полагалась только молодым людям, поступившим в вузы, расположенные на территории Архангельской области."Сейчас распространяем ее действие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные заведения за пределами Архангельской области", – написал Цыбульский.Как пояснили в правительстве региона, обратиться за единовременной выплатой нужно в отделение социальной защиты по месту жительства либо через сайт областного минтрудсоцразвития. Это может сделать сам студент, если ему уже исполнилось 18 лет, либо законный представитель – если речь идет о несовершеннолетнем.Как пояснили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, для получения выплаты необходимо представить паспорт заявителя, справку, подтверждающую поступление получателя выплат на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в образовательную организацию, документ об участии родителя-военнослужащего в специальной военной операции либо документ, подтверждающий призыв на военную службу по мобилизации.Ранее правительством региона было принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей жителям Архангельской области, призванным на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Кроме того, в подразделения, где проходят подготовку жители региона, направлены дополнительные комплекты экипировки.Вся работа по оказанию поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей организована на базе регионального штаба Губернаторского центра "Вместе мы сильнее".
https://ria.ru/20221014/shtab-1824152829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, частичная мобилизация в россии, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе находится учебное заведение, сообщил в своем Telegram-канале губернатора Александр Цыбульский.
Решение о предоставлении такой меры социальной поддержки принято в Архангельской области еще 1 сентября. Первоначально она полагалась только молодым людям, поступившим в вузы, расположенные на территории Архангельской области.
"Сейчас распространяем ее действие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные заведения за пределами Архангельской области
", – написал Цыбульский.
Как пояснили в правительстве региона, обратиться за единовременной выплатой нужно в отделение социальной защиты по месту жительства либо через сайт областного минтрудсоцразвития. Это может сделать сам студент, если ему уже исполнилось 18 лет, либо законный представитель – если речь идет о несовершеннолетнем.
Как пояснили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, для получения выплаты необходимо представить паспорт заявителя, справку, подтверждающую поступление получателя выплат на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в образовательную организацию, документ об участии родителя-военнослужащего в специальной военной операции либо документ, подтверждающий призыв на военную службу по мобилизации.
Ранее правительством региона было принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей жителям Архангельской области, призванным на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Кроме того, в подразделения, где проходят подготовку жители региона, направлены дополнительные комплекты экипировки.
Вся работа по оказанию поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей организована на базе регионального штаба Губернаторского центра "Вместе мы сильнее".