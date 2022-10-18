https://ria.ru/20221018/vyplaty-1824898739.html

Дети-студенты архангельских мобилизованных будут получать по 50 тыс руб

Дети-студенты архангельских мобилизованных будут получать по 50 тыс руб - РИА Новости, 18.10.2022

Дети-студенты архангельских мобилизованных будут получать по 50 тыс руб

Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:54

2022-10-18T15:54

2022-10-18T15:54

архангельская область

архангельская область

россия

частичная мобилизация в россии

александр цыбульский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. Дети военнослужащих, мобилизованных в Архангельской области, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы, независимо от того, в каком регионе находится учебное заведение, сообщил в своем Telegram-канале губернатора Александр Цыбульский.Решение о предоставлении такой меры социальной поддержки принято в Архангельской области еще 1 сентября. Первоначально она полагалась только молодым людям, поступившим в вузы, расположенные на территории Архангельской области."Сейчас распространяем ее действие и на тех студентов, которые поступили в этом году в высшие учебные заведения за пределами Архангельской области", – написал Цыбульский.Как пояснили в правительстве региона, обратиться за единовременной выплатой нужно в отделение социальной защиты по месту жительства либо через сайт областного минтрудсоцразвития. Это может сделать сам студент, если ему уже исполнилось 18 лет, либо законный представитель – если речь идет о несовершеннолетнем.Как пояснили в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, для получения выплаты необходимо представить паспорт заявителя, справку, подтверждающую поступление получателя выплат на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в образовательную организацию, документ об участии родителя-военнослужащего в специальной военной операции либо документ, подтверждающий призыв на военную службу по мобилизации.Ранее правительством региона было принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей жителям Архангельской области, призванным на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Кроме того, в подразделения, где проходят подготовку жители региона, направлены дополнительные комплекты экипировки.Вся работа по оказанию поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей организована на базе регионального штаба Губернаторского центра "Вместе мы сильнее".

https://ria.ru/20221014/shtab-1824152829.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельская область, россия, частичная мобилизация в россии, александр цыбульский