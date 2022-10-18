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Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221018/voprosy-1824962750.html
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
Свыше 2 тысяч обращений от семей и близких мобилизованных жителей Московской области отработали в правительстве региона с 26 сентября, сообщила министр... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:09
2022-10-18T19:09
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений от семей и близких мобилизованных жителей Московской области отработали в правительстве региона с 26 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Губернатор Андрей Воробьев сообщил 17 октября, что частичная мобилизация в Подмосковье завершена. По его словам, вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат."Мы отрабатываем все обращения, которые приходят. Это соцсети, почта, горячая линия "122", чат-бот, другие источники. Информация также поступает от наших волонтеров, которые находятся и в центрах поддержки семей, и в пунктах размещения мобилизованных ребят. С 26 сентября мы отработали более 2000 обращений - это то, что требует точечного включения", - приводит слова Швелидзе пресс-служба правительства региона.Она отметила, что властям ежедневно поступает около 150 вопросов, и на 70% из них невозможно ответить шаблонно.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. По данным Минобороны, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизованы 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, россия
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Россия
19:09 18.10.2022
 

Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиВласти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений от семей и близких мобилизованных жителей Московской области отработали в правительстве региона с 26 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил 17 октября, что частичная мобилизация в Подмосковье завершена. По его словам, вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат.

"Мы отрабатываем все обращения, которые приходят. Это соцсети, почта, горячая линия "122", чат-бот, другие источники. Информация также поступает от наших волонтеров, которые находятся и в центрах поддержки семей, и в пунктах размещения мобилизованных ребят. С 26 сентября мы отработали более 2000 обращений - это то, что требует точечного включения", - приводит слова Швелидзе пресс-служба правительства региона.

Она отметила, что властям ежедневно поступает около 150 вопросов, и на 70% из них невозможно ответить шаблонно.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:51Новости Подмосковья
Воробьев: центры помощи семьям мобилизованных открылись в Подмосковье
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. По данным Минобороны, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизованы 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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