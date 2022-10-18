https://ria.ru/20221018/voprosy-1824962750.html

Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных

Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022

Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных

Свыше 2 тысяч обращений от семей и близких мобилизованных жителей Московской области отработали в правительстве региона с 26 сентября, сообщила министр... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:09

2022-10-18T19:09

2022-10-18T19:09

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824964497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e065da374b1a5caa7f58ebc35b28ab8b.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений от семей и близких мобилизованных жителей Московской области отработали в правительстве региона с 26 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.Губернатор Андрей Воробьев сообщил 17 октября, что частичная мобилизация в Подмосковье завершена. По его словам, вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат."Мы отрабатываем все обращения, которые приходят. Это соцсети, почта, горячая линия "122", чат-бот, другие источники. Информация также поступает от наших волонтеров, которые находятся и в центрах поддержки семей, и в пунктах размещения мобилизованных ребят. С 26 сентября мы отработали более 2000 обращений - это то, что требует точечного включения", - приводит слова Швелидзе пресс-служба правительства региона.Она отметила, что властям ежедневно поступает около 150 вопросов, и на 70% из них невозможно ответить шаблонно.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. По данным Минобороны, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизованы 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221017/pomosch-1824613394.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии, россия