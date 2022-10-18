Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиВласти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Свыше 2 тысяч обращений от семей и близких мобилизованных жителей Московской области отработали в правительстве региона с 26 сентября, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил 17 октября, что частичная мобилизация в Подмосковье завершена. По его словам, вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат.
"Мы отрабатываем все обращения, которые приходят. Это соцсети, почта, горячая линия "122", чат-бот, другие источники. Информация также поступает от наших волонтеров, которые находятся и в центрах поддержки семей, и в пунктах размещения мобилизованных ребят. С 26 сентября мы отработали более 2000 обращений - это то, что требует точечного включения", - приводит слова Швелидзе пресс-служба правительства региона.
Она отметила, что властям ежедневно поступает около 150 вопросов, и на 70% из них невозможно ответить шаблонно.
"Мы отрабатываем все обращения, которые приходят. Это соцсети, почта, горячая линия "122", чат-бот, другие источники. Информация также поступает от наших волонтеров, которые находятся и в центрах поддержки семей, и в пунктах размещения мобилизованных ребят. С 26 сентября мы отработали более 2000 обращений - это то, что требует точечного включения", - приводит слова Швелидзе пресс-служба правительства региона.
Она отметила, что властям ежедневно поступает около 150 вопросов, и на 70% из них невозможно ответить шаблонно.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. По данным Минобороны, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал президент Владимир Путин, на 14 октября было мобилизованы 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.