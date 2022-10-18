https://ria.ru/20221018/vologodchina-1824809650.html

На Вологодчине широко отметят 90-летие писателя Василия Белова

На Вологодчине широко отметят 90-летие писателя Василия Белова - РИА Новости, 18.10.2022

На Вологодчине широко отметят 90-летие писателя Василия Белова

В Вологодской области стартовала "Беловская неделя", посвященная 90-летию земляка – писателя Василия Белова; юбилейные мероприятия продлятся до 23 октября,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:04

2022-10-18T11:04

2022-10-18T11:04

вологодская область

вологодская область

харовский район

василий белов

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ВОЛОГДА, 18 окт - РИА-Новости. В Вологодской области стартовала "Беловская неделя", посвященная 90-летию земляка – писателя Василия Белова; юбилейные мероприятия продлятся до 23 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.Писатель, поэт и сценарист Василий Белов родился в деревне Тимониха Харовского района Вологодской области. Он является одним из крупнейших представителей деревенской прозы и автором знаменитой повести "Привычное дело", сборника стихов "Деревенька моя лесная", а также романа "Кануны" и многих других произведений.В течение "Беловской недели" ученики более трехсот школ области напишут "Беловской диктант"по отрывкам из произведений писателя, взрослых приглашают принять участие в литературном марафоне в форме живого чтения, в организациях образования и культуры пройдут презентации новых изданий книг Белова, выставки и экскурсии, сообщает пресс-служба."Творчество Василия Белова пронизано любовью и трепетом к своей малой родине – северной деревне, вниманием к душе русского народа. И приятно видеть, как мероприятия, объединяющие всех поклонников Василия Ивановича, с каждым годом собирают все больше участников", - сказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.В день рождения писателя, 23 октября, в Вологодском драматическом театре состоится премьера спектакля "Привычное дело" по одному из самых известных произведений писателя.

https://ria.ru/20221006/poezd-1822178089.html

вологодская область

харовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, харовский район, василий белов