https://ria.ru/20221018/velikobritaniya-1824761598.html

Министр обороны Британии не планирует становиться премьер-министром

Министр обороны Британии не планирует становиться премьер-министром - РИА Новости, 18.10.2022

Министр обороны Британии не планирует становиться премьер-министром

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что хочет быть министром обороны до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:53

2022-10-18T02:53

2022-10-18T02:53

в мире

лиз трасс

бен уоллес

великобритания

политика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что хочет быть министром обороны до конца своего срока и не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на фоне возникающих призывов к отставке нынешнего премьера страны Лиз Трасс.Ранее СМИ сообщали, что ряд членов британского парламента выступают за то, чтобы министр обороны Бен Уоллес заменил Лиз Трасс на посту премьера.Уоллес также добавил, что британское общество хочет стабильности и безопасности, и если правительство не предоставит этого жителям, то Консервативная партия может отправиться на место оппозиции.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс во время пресс-конференции объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана, министр финансов Квази Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.Сама Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост, добавив, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.

https://ria.ru/20221018/britaniya-1824760031.html

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в мире, лиз трасс, бен уоллес, великобритания, политика