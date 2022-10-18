https://ria.ru/20221018/ugrozy-1824930610.html
Глава МВД Сербии назвал лицемерными угрозы ЕС об отмене безвизового режима
Глава МВД Сербии назвал лицемерными угрозы ЕС об отмене безвизового режима - РИА Новости, 18.10.2022
Глава МВД Сербии назвал лицемерными угрозы ЕС об отмене безвизового режима
Глава МВД Сербии Александр Вулин назвал лицемерными угрозы из Брюсселя отменить для республики безвизовый режим с ЕС, если Сербия не согласует внешнюю политику... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:23
2022-10-18T17:23
2022-10-18T17:23
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александр вулин
сербия
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БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин назвал лицемерными угрозы из Брюсселя отменить для республики безвизовый режим с ЕС, если Сербия не согласует внешнюю политику по вопросу санкций против РФ.Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон ранее сообщала, что введение механизма для временной отмены безвизового режима с Сербией "и далее является опцией ", если не произойдет согласования визового режима Сербии с Евросоюзом."Угрозы, которые поступают из ЕС, - что для нас снова будут введены визы и отменена визовая либерализация, неправдивы и лицемерны. Если для ЕС проблема, что через Сербию прибыли около 500 граждан Бурунди, которые попросили убежища, тогда вероятно еще большая проблема - несколько миллионов человек из Сирии и Афганистана", - цитирует МВД Вулина, который указал, что не Сербия развязывала войны в Сирии и Афганистане."Если у ЕС есть потребность наказывать Сербию за то, что та не ввела санкции против РФ, отказывается признать Косово и отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине), пусть найдут какую-то настоящую причину, (они) достаточно были лицемерны и неправдивы", - подчеркнул сербский министр.
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824754040.html
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в мире, александр вулин, сербия, россия, сирия, евросоюз
В мире, Александр Вулин, Сербия, Россия, Сирия, Евросоюз
Глава МВД Сербии назвал лицемерными угрозы ЕС об отмене безвизового режима
Глава МВД Сербии Вулин назвал угрозы ЕС об отмене безвизового режима лицемерными